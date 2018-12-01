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Татьяна Навка представила новые брендовые часы

Татьяна Навка представила новые наручные часы бренда Chopard. Фотографию и видео фигуристка опубликовала на странице своего Instagram.

Татьяна Навка представила новые брендовые часы

В социальной сети Татьяна Навка часто делает публикации. Она делится со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Несколько дней назад фигуристка опубликовала в Instagram снимок и видео, на которых она подставляет новые часы от компании Chopard. В комментарии к публикации спортсменка рассказала, что уже довольно давно является официальным представителем этого бренда в Российской Федерации. Также Татьяна Навка сообщила, что сейчас она представляет не просто часы, а совместную с креативным директором коллекцию, в которую входит 5 моделей.

Татьяна Навка представила новые брендовые часы

Подписчики Татьяны Навки пришли в полный восторг от снимков. Они написали: "Поздравляю, на фото получилось очень милой", "Красивая коллекция часов, и вы очень красивая", "Поздравляю, красиво, стильно и прикольно", "Красивая и стильная женщина, с красивыми и стильными часами", "Фото просто супер, как и коллекция часов".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15

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