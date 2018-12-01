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Николай Евдокимов отошел от оперативного управления основанной им компании ICOBox

Причиной ухода, как заявил сам Николай, стала масса сторонних проектов, работа над которыми отнимает большое количество времени. Соответствующее обращение было опубликовано им в социальных сетях, пишет cryptofeed.ru
Николай Евдокимов отошел от оперативного управления основанной им компании ICOBox

Как отметил Евдокимов, он не принимает участие в операционной и управленческой работе ICOBox уже с конца 2017 года. Сейчас все внимание предпринимателя, по его словам, сосредоточено на собственных проектах, реализации которых уделяется все время. При этом после его ухода ICOBox (где Евдокимов по-прежнему является собственником) продолжает работать с не меньшей эффективностью. Все процессы осуществляются в прежнем режиме, в том числе и исполнение обязательств перед клиентами.

Отмечается, что на данный момент компанией руководят управляющие партнеры из числа основателей. Так, Дарья Генералова отвечает за зарубежный рынок, а Анар Бабаев руководит работой компании в направлении русскоязычных пользователей. Как отметил господин Бабаев, он отлично понимает своего партнера и его желание уйти в свои проекты.

«Мы прекрасно понимаем, что как серийному предпринимателю ему трудно сосредоточиться только на одном проекте и хочется развиваться дальше. Это непростой шаг для Николая, но на подобные поступки решались даже такие великие люди, как основатель Tesla Илон Маск и глава Uber Трэвис Каланик. Мы уверены, что Николай сможет успешно реализовать себя во всех последующих проектах», - отметил Бабаев.

Компания ICOBox была основана Николаем Евдокимовым в 2017 году, и за это непродолжительное время смогла стать крупнейшим в мире поставщиком услуг для клиентов, стремящихся осуществлять первичное размещение криптовалюты (ICO).



 
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Добавил: Роман Сегодня, 14:19

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