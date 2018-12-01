Николай Евдокимов отошел от оперативного управления основанной им компании ICOBox





Как отметил Евдокимов, он не принимает участие в операционной и управленческой работе ICOBox уже с конца 2017 года. Сейчас все внимание предпринимателя, по его словам, сосредоточено на собственных проектах, реализации которых уделяется все время. При этом после его ухода ICOBox (где Евдокимов по-прежнему является собственником) продолжает работать с не меньшей эффективностью. Все процессы осуществляются в прежнем режиме, в том числе и исполнение обязательств перед клиентами.Отмечается, что на данный момент компанией руководят управляющие партнеры из числа основателей. Так, Дарья Генералова отвечает за зарубежный рынок, а Анар Бабаев руководит работой компании в направлении русскоязычных пользователей. Как отметил господин Бабаев, он отлично понимает своего партнера и его желание уйти в свои проекты.«Мы прекрасно понимаем, что как серийному предпринимателю ему трудно сосредоточиться только на одном проекте и хочется развиваться дальше. Это непростой шаг для Николая, но на подобные поступки решались даже такие великие люди, как основатель Tesla Илон Маск и глава Uber Трэвис Каланик. Мы уверены, что Николай сможет успешно реализовать себя во всех последующих проектах», - отметил Бабаев.Компания ICOBox была основана Николаем Евдокимовым в 2017 году, и за это непродолжительное время смогла стать крупнейшим в мире поставщиком услуг для клиентов, стремящихся осуществлять первичное размещение криптовалюты (ICO).