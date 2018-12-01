Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике
Рита Дакота считает свою внешность далекой от идеальной. Недавно исполнительница рассказала, что у нее весьма кривой нос, и она всерьез задумывается о ринопластике.
Рита Дакота часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Певица старается рассказывать им обо всем, что чувствует, и делится тем, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость разоткровенничалась и рассказала, что ее не устраивает собственная внешность, в особенности ее нос. Рита Дакота сообщила, что в подростковом возрасте проколола сама себе нос и занесла инфекцию, из-за этого воспалились хрящевые ткани. По этой причине нос исполнительницы стал кривым и больше чем должен быть. Это все и заставляет Риту Дакоту всерьез задуматься о ринопластике.
Преданные поклонники уже начали отговаривать знаменитость от этой затеи. Многие считают певицу идеальной. Сама Рита Дакота не говорит, когда именно она готова будет к тому, чтобы сделать ринопластику. Фанаты надеются, что этого не произойдет. Единственное, чем гордится певица, так это собственными волосами.
Рита Дакота часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Певица старается рассказывать им обо всем, что чувствует, и делится тем, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость разоткровенничалась и рассказала, что ее не устраивает собственная внешность, в особенности ее нос. Рита Дакота сообщила, что в подростковом возрасте проколола сама себе нос и занесла инфекцию, из-за этого воспалились хрящевые ткани. По этой причине нос исполнительницы стал кривым и больше чем должен быть. Это все и заставляет Риту Дакоту всерьез задуматься о ринопластике.
Преданные поклонники уже начали отговаривать знаменитость от этой затеи. Многие считают певицу идеальной. Сама Рита Дакота не говорит, когда именно она готова будет к тому, чтобы сделать ринопластику. Фанаты надеются, что этого не произойдет. Единственное, чем гордится певица, так это собственными волосами.