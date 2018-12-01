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Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике

Рита Дакота считает свою внешность далекой от идеальной. Недавно исполнительница рассказала, что у нее весьма кривой нос, и она всерьез задумывается о ринопластике.

Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике

Рита Дакота часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Певица старается рассказывать им обо всем, что чувствует, и делится тем, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость разоткровенничалась и рассказала, что ее не устраивает собственная внешность, в особенности ее нос. Рита Дакота сообщила, что в подростковом возрасте проколола сама себе нос и занесла инфекцию, из-за этого воспалились хрящевые ткани. По этой причине нос исполнительницы стал кривым и больше чем должен быть. Это все и заставляет Риту Дакоту всерьез задуматься о ринопластике.

Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике

Преданные поклонники уже начали отговаривать знаменитость от этой затеи. Многие считают певицу идеальной. Сама Рита Дакота не говорит, когда именно она готова будет к тому, чтобы сделать ринопластику. Фанаты надеются, что этого не произойдет. Единственное, чем гордится певица, так это собственными волосами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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