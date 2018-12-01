Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике





Рита Дакота часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Певица старается рассказывать им обо всем, что чувствует, и делится тем, что происходит в ее жизни. Недавно знаменитость разоткровенничалась и рассказала, что ее не устраивает собственная внешность, в особенности ее нос. Рита Дакота сообщила, что в подростковом возрасте проколола сама себе нос и занесла инфекцию, из-за этого воспалились хрящевые ткани. По этой причине нос исполнительницы стал кривым и больше чем должен быть. Это все и заставляет Риту Дакоту всерьез задуматься о ринопластике.Преданные поклонники уже начали отговаривать знаменитость от этой затеи. Многие считают певицу идеальной. Сама Рита Дакота не говорит, когда именно она готова будет к тому, чтобы сделать ринопластику. Фанаты надеются, что этого не произойдет. Единственное, чем гордится певица, так это собственными волосами.