Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю оперативную память





Бренд Patriot сообщил о скором релизе оперативной памяти, которая подойдёт для мощных компьютеров с экстремальным разгоном. DDR4 пополнит линейку Viper Stee с моделями на 2 х 8 гигабайтов. Комплекты работают с частотой 3-4,4 тыс. МГц. Имеется поддержка профилей Intel XMP 2.0.При напряжении 1,45 В оперативная память показывает рекордные тайминги CL19-19-19-39. DDR4 оснастили охлаждающими радиаторами из алюминия, на которых можно видеть логотип Patriot. От подсветки RGB производитель отказался.Покупателям компания обещает пожизненную гарантию и техподдержку в любой стране мира. Подойдёт Viper Steel для игровых компьютеров с продвинутыми комплектующими. Продажи оперативной памяти стартуют в декабре 2018-го, однако об их географии Patriot пока не информирует.