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Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю оперативную память

Patriot выпустит самую быструю оперативную память Viper Steel DDR4. Её частота достигает 4400 МГц, тайминги - CL19-19-19-39.

Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю оперативную память

Бренд Patriot сообщил о скором релизе оперативной памяти, которая подойдёт для мощных компьютеров с экстремальным разгоном. DDR4 пополнит линейку Viper Stee с моделями на 2 х 8 гигабайтов. Комплекты работают с частотой 3-4,4 тыс. МГц. Имеется поддержка профилей Intel XMP 2.0.

При напряжении 1,45 В оперативная память показывает рекордные тайминги CL19-19-19-39. DDR4 оснастили охлаждающими радиаторами из алюминия, на которых можно видеть логотип Patriot. От подсветки RGB производитель отказался.

Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю оперативную память

Покупателям компания обещает пожизненную гарантию и техподдержку в любой стране мира. Подойдёт Viper Steel для игровых компьютеров с продвинутыми комплектующими. Продажи оперативной памяти стартуют в декабре 2018-го, однако об их географии Patriot пока не информирует.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:55

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