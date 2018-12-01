Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю оперативную память
Patriot выпустит самую быструю оперативную память Viper Steel DDR4. Её частота достигает 4400 МГц, тайминги - CL19-19-19-39.
Бренд Patriot сообщил о скором релизе оперативной памяти, которая подойдёт для мощных компьютеров с экстремальным разгоном. DDR4 пополнит линейку Viper Stee с моделями на 2 х 8 гигабайтов. Комплекты работают с частотой 3-4,4 тыс. МГц. Имеется поддержка профилей Intel XMP 2.0.
При напряжении 1,45 В оперативная память показывает рекордные тайминги CL19-19-19-39. DDR4 оснастили охлаждающими радиаторами из алюминия, на которых можно видеть логотип Patriot. От подсветки RGB производитель отказался.
Покупателям компания обещает пожизненную гарантию и техподдержку в любой стране мира. Подойдёт Viper Steel для игровых компьютеров с продвинутыми комплектующими. Продажи оперативной памяти стартуют в декабре 2018-го, однако об их географии Patriot пока не информирует.
Бренд Patriot сообщил о скором релизе оперативной памяти, которая подойдёт для мощных компьютеров с экстремальным разгоном. DDR4 пополнит линейку Viper Stee с моделями на 2 х 8 гигабайтов. Комплекты работают с частотой 3-4,4 тыс. МГц. Имеется поддержка профилей Intel XMP 2.0.
При напряжении 1,45 В оперативная память показывает рекордные тайминги CL19-19-19-39. DDR4 оснастили охлаждающими радиаторами из алюминия, на которых можно видеть логотип Patriot. От подсветки RGB производитель отказался.
Покупателям компания обещает пожизненную гарантию и техподдержку в любой стране мира. Подойдёт Viper Steel для игровых компьютеров с продвинутыми комплектующими. Продажи оперативной памяти стартуют в декабре 2018-го, однако об их географии Patriot пока не информирует.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:55