М4 станет последней спортивной BMW с механической коробкой





Фролих отметил, что выход нового поколения М4 в ближайшие годы не предвидится, и «четверка» с МКПП просуществует еще лет 10. Отметим, что на автомобиле установлена шестискоростная коробка. Эксперты автомобильной индустрии задаются вопросом, получит ли ручную коробку BMW M3 или же М4 останется единственной модель с «механикой». Об этом станет известно уже скоро, поскольку презентация обновленного автомобиля пройдет в ближайшее время.Концепт BMW M4 был представлен в августе 2013 года, а в продажу попал на следующий год. Под капотом автомобиля разработчики установили битурбированный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра мощностью 430 лошадиных сил при 550 Нм крутящего момента. Габариты модели составляют 4671х1817х1383 миллиметров и 2812 миллиметров колесной базы. С места до скорости 100 километров в час BMW M4 разгоняется за 3,8 секунды при максимальных 305 километров в час.