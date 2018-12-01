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М4 станет последней спортивной BMW с механической коробкой

Директор отдела развития компании BMW Клаус Фролих заявил, что М4 станет последней спортивной моделью производителя с механической коробкой переключения передач. Со сменой поколения автомобиля механическая трансмиссия исчезнет из спорткаров баварского бренда.

М4 станет последней спортивной BMW с механической коробкой

Фролих отметил, что выход нового поколения М4 в ближайшие годы не предвидится, и «четверка» с МКПП просуществует еще лет 10. Отметим, что на автомобиле установлена шестискоростная коробка. Эксперты автомобильной индустрии задаются вопросом, получит ли ручную коробку BMW M3 или же М4 останется единственной модель с «механикой». Об этом станет известно уже скоро, поскольку презентация обновленного автомобиля пройдет в ближайшее время.

Концепт BMW M4 был представлен в августе 2013 года, а в продажу попал на следующий год. Под капотом автомобиля разработчики установили битурбированный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра мощностью 430 лошадиных сил при 550 Нм крутящего момента. Габариты модели составляют 4671х1817х1383 миллиметров и 2812 миллиметров колесной базы. С места до скорости 100 километров в час BMW M4 разгоняется за 3,8 секунды при максимальных 305 километров в час.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:30

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