В России владельцы Mercedes-Benz получили новый мобильный сервис





Российские дилеры Mercedes-Benz сообщили, что владельцы некоторых моделей бренда и расширенных комплектаций смогут пользоваться Mercedes me connect со своих смартфонов. В онлайн-режиме можно запустить мотор автомобиля или проверить его состояние.Функция Live Traffic необходима для планирования маршрута с учётом дорожной ситуации и времени на поездку. Сделать парковку проще поможет сохранение места последней стоянки с помощью геолокации.На экране смартфона или планшета можно посмотреть пробег своего Mercedes-Benz и его техническое состояние. Данные могут автоматически передаваться в дилерский центр для оперативного обслуживания. К примеру, консультант подберёт подходящее время для посещения СТО.Услуга будет работать, если в машину встроена специальная карта SIM. Также водителю необходимо находиться внутри сетевой зоны покрытия. Подключить сервис можно только через официальных дилеров.