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Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали на живых фотографиях

В социальных сетях эксперты из числа агентов влияния показали на живых фотографиях флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan. По словам аналитиков, недавно завершилось тестирование чипа, и в скором времени их результаты покажут публике.

Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали на живых фотографиях

Отметим, что многочисленные фотографии видеокарты появились в один день во многих аккаунтах, и это не может быть случайностью, а является частью спланированной акции. По всей видимости, презентация Nvidia RTX Titan пройдет уже в ближайшее время. Если разработчики Nvidia действительно сняли запрет на разглашение пусть даже визуальной информации о видеокарте, то они это сделали, чтобы подогреть интерес к новинке.

Технические характеристики чипсета производители еще не раскрывали. Согласно предыдущим утечкам, видеокарта построена на базе TU102 с 4608 ядрами CUDA и имеет 12 гигабайт памяти.

Судя по опубликованным фотографиям, новая карта повторяет дизайн RTX 2080 Ti Founders Edition. Однако цветовая гамма отличается и выполнена в белом и золотистом цветах, как и Titan V. Специалисты указывают, что золотой цвет чипа может указывать на высокую цену. По предварительным данным, стоимость Nvidia RTX Titan составит около 3 тысяч долларов.

Фотографии видеокарты доступны по ссылке.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:15

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