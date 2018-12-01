Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали на живых фотографиях
В социальных сетях эксперты из числа агентов влияния показали на живых фотографиях флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan. По словам аналитиков, недавно завершилось тестирование чипа, и в скором времени их результаты покажут публике.
Отметим, что многочисленные фотографии видеокарты появились в один день во многих аккаунтах, и это не может быть случайностью, а является частью спланированной акции. По всей видимости, презентация Nvidia RTX Titan пройдет уже в ближайшее время. Если разработчики Nvidia действительно сняли запрет на разглашение пусть даже визуальной информации о видеокарте, то они это сделали, чтобы подогреть интерес к новинке.
Технические характеристики чипсета производители еще не раскрывали. Согласно предыдущим утечкам, видеокарта построена на базе TU102 с 4608 ядрами CUDA и имеет 12 гигабайт памяти.
Судя по опубликованным фотографиям, новая карта повторяет дизайн RTX 2080 Ti Founders Edition. Однако цветовая гамма отличается и выполнена в белом и золотистом цветах, как и Titan V. Специалисты указывают, что золотой цвет чипа может указывать на высокую цену. По предварительным данным, стоимость Nvidia RTX Titan составит около 3 тысяч долларов.
Фотографии видеокарты доступны по ссылке.
Отметим, что многочисленные фотографии видеокарты появились в один день во многих аккаунтах, и это не может быть случайностью, а является частью спланированной акции. По всей видимости, презентация Nvidia RTX Titan пройдет уже в ближайшее время. Если разработчики Nvidia действительно сняли запрет на разглашение пусть даже визуальной информации о видеокарте, то они это сделали, чтобы подогреть интерес к новинке.
Технические характеристики чипсета производители еще не раскрывали. Согласно предыдущим утечкам, видеокарта построена на базе TU102 с 4608 ядрами CUDA и имеет 12 гигабайт памяти.
Судя по опубликованным фотографиям, новая карта повторяет дизайн RTX 2080 Ti Founders Edition. Однако цветовая гамма отличается и выполнена в белом и золотистом цветах, как и Titan V. Специалисты указывают, что золотой цвет чипа может указывать на высокую цену. По предварительным данным, стоимость Nvidia RTX Titan составит около 3 тысяч долларов.
Фотографии видеокарты доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:15