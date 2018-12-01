Королева Елизавета II оказалась в центре скандала с пикантными архивными снимками





Вокруг него периодически вспыхивают скандалы, журналисты проводят тайные расследования, спецслужбы разных стран пытаются его похитить, но широкая общественность, естественно, никогда не видела этих снимков и вряд ли когда-то увидит.Правящая королевская династия Великобритании, в частности королева Елизавета, является для своих подданных образцом честности и нравственности. Но от ошибок и их последствий не застрахован никто и даже члены монаршей семьи. Так и у британской королевской четы существует своя «грязная» тайна, о существовании которой королева хотела бы забыть, но периодически всплывающие подробности не позволяют это сделать.Королева Елизавета взошла на английский престол через пять лет после свадьбы с Филиппом Маунтбеттеном. Естественно, что после столь значимого события она стала, так сказать, главенствующей в семье. Молодой супруг, оставшись не у дел, пытался по-своему «скрасить» свой досуг. В этом ему помогали старые друзья – Майк Паркер и фотограф Генри Нейхум. Они сообща организовали закрытый мужской клуб для богатых любителей сомнительных развлечений. Генри Нейхум, будучи профессиональным фотографом, часто снимал развлечения богатых посетителей их заведения. На многих снимках фигурировал и супруг Елизаветы, что само по себе уже является компроматом.Собранный Нейхумом фотоархив компрометирующих монаршую чету снимков тщательно оберегается британскими спецслужбами. Но, несмотря на это, подробности о нём периодически появляются, что не добавляет рейтинга действующей королеве и увеличивает риск «подрыва» устоев монархии в целом.