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Королева Елизавета II оказалась в центре скандала с пикантными архивными снимками

Королева Елизавета II оказалась в центре скандала с пикантными архивными снимками своего супруга, герцога Эдинбургского. Уже не одно десятилетие в Великобритании ходят слухи о существовании некоего фотоархива, в котором имеется компромат на представителей монаршей династии.

Вокруг него периодически вспыхивают скандалы, журналисты проводят тайные расследования, спецслужбы разных стран пытаются его похитить, но широкая общественность, естественно, никогда не видела этих снимков и вряд ли когда-то увидит.

Королева Елизавета II оказалась в центре скандала с пикантными архивными снимками

Правящая королевская династия Великобритании, в частности королева Елизавета, является для своих подданных образцом честности и нравственности. Но от ошибок и их последствий не застрахован никто и даже члены монаршей семьи. Так и у британской королевской четы существует своя «грязная» тайна, о существовании которой королева хотела бы забыть, но периодически всплывающие подробности не позволяют это сделать.

Королева Елизавета взошла на английский престол через пять лет после свадьбы с Филиппом Маунтбеттеном. Естественно, что после столь значимого события она стала, так сказать, главенствующей в семье. Молодой супруг, оставшись не у дел, пытался по-своему «скрасить» свой досуг. В этом ему помогали старые друзья – Майк Паркер и фотограф Генри Нейхум. Они сообща организовали закрытый мужской клуб для богатых любителей сомнительных развлечений. Генри Нейхум, будучи профессиональным фотографом, часто снимал развлечения богатых посетителей их заведения. На многих снимках фигурировал и супруг Елизаветы, что само по себе уже является компроматом.

Королева Елизавета II оказалась в центре скандала с пикантными архивными снимками

Собранный Нейхумом фотоархив компрометирующих монаршую чету снимков тщательно оберегается британскими спецслужбами. Но, несмотря на это, подробности о нём периодически появляются, что не добавляет рейтинга действующей королеве и увеличивает риск «подрыва» устоев монархии в целом.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

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