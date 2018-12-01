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Эксперты составили список самых необычных и странных внедорожников

Эксперты решили составить список странных и весьма необычных внедорожников. Специалисты считают, что данные автомобили привлекают на дорогах много внимания.

Эксперты составили список самых необычных и странных внедорожников

Самым популярным стал сошедший с конвейера несколько лет назад Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, который преодолеет практически любое бездорожье. Данная модель внедорожника оснащена 8-цилиндровым двигателем. Потом идет Lamborghini LM002 1986 года выпуска. Авто получило полноприводный шасси, необычный кузов и 444 лошадиные силы. Третье место досталось Isuzu VehiCross 1999 года. Эта модель до сих пор востребована. Потом идет Nissan Murano Cross Cabriolet 2011 года выпуска. Машина без крыши уже через 3 года после старта продаж стала непопулярной.

Эксперты составили список самых необычных и странных внедорожников

Suzuki X90 1996 года стал заключительной моделью в списке. Этот кроссовер напоминает что-то среднее между седаном и двухдверным купе, а также внедорожником.



 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45

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