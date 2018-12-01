Эксперты составили список самых необычных и странных внедорожников





Самым популярным стал сошедший с конвейера несколько лет назад, который преодолеет практически любое бездорожье. Данная модель внедорожника оснащена 8-цилиндровым двигателем. Потом идет1986 года выпуска. Авто получило полноприводный шасси, необычный кузов и 444 лошадиные силы. Третье место досталось1999 года. Эта модель до сих пор востребована. Потом идет2011 года выпуска. Машина без крыши уже через 3 года после старта продаж стала непопулярной.1996 года стал заключительной моделью в списке. Этот кроссовер напоминает что-то среднее между седаном и двухдверным купе, а также внедорожником.