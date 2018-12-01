Ксения Бородина нелицеприятно описала деятельность Ольги Бузовой

"Мне предлагают играть в театре и сниматься в кино. Я отказываюсь – не хочу. Для карьерного роста это окей, но нельзя делать всё подряд хорошо. Можно сделать одно дело, два дела хорошо, но если хвататься за всё, ты уже какая-то проститутка получаешься. Писать книги, петь, туда-сюда…", - огорошила Ксения фанатов Ольги.





Надо отметить, что девушка всегда уверяла всех своих и ольгиных поклонников, что-то у них великолепные отношения, и они никогда не были врагами.На видеохостинге YouTube в гостях у Регины Тодоренко Ксения поведала, как боялась поссориться с поющей ведущей из-за новой программы "Бородина против Бузовой", правда, этого не произошло. Однако тут же Бородина сказала такое, что, услышав это, Бузова может впасть в нервную депрессию.В один прекрасный момент Ксения рассуждала, что она довольно востребована на телевидении, и её много куда зовут, однако она вынуждена отказываться из-за занятости.Надо отметить, что хейтеры уже высказались по этому поводу и отметили, что Бородина весьма точно описала деятельность Ольги. Правда, подружке она точно скажет, что её она вовсе и не имела в виду, а говорила совсем про других, уверены зрители YouTube.