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Ксения Бородина нелицеприятно описала деятельность Ольги Бузовой

Ведущая популярного телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина весьма нелицеприятно назвала свою коллегу Ольгу Бузову.

Надо отметить, что девушка всегда уверяла всех своих и ольгиных поклонников, что-то у них великолепные отношения, и они никогда не были врагами.

Ксения Бородина нелицеприятно описала деятельность Ольги Бузовой

На видеохостинге YouTube в гостях у Регины Тодоренко Ксения поведала, как боялась поссориться с поющей ведущей из-за новой программы "Бородина против Бузовой", правда, этого не произошло. Однако тут же Бородина сказала такое, что, услышав это, Бузова может впасть в нервную депрессию.

В один прекрасный момент Ксения рассуждала, что она довольно востребована на телевидении, и её много куда зовут, однако она вынуждена отказываться из-за занятости.

Ксения Бородина нелицеприятно описала деятельность Ольги Бузовой

"Мне предлагают играть в театре и сниматься в кино. Я отказываюсь – не хочу. Для карьерного роста это окей, но нельзя делать всё подряд хорошо. Можно сделать одно дело, два дела хорошо, но если хвататься за всё, ты уже какая-то проститутка получаешься. Писать книги, петь, туда-сюда…", - огорошила Ксения фанатов Ольги.

Надо отметить, что хейтеры уже высказались по этому поводу и отметили, что Бородина весьма точно описала деятельность Ольги. Правда, подружке она точно скажет, что её она вовсе и не имела в виду, а говорила совсем про других, уверены зрители YouTube.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:55

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