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Жена 48-летнего Александра Демидова помогла актеру помириться с мамой

Александр Демидов недавно побывал в студии ток-шоу "Судьба человека". В эфире появилась и жена актера Маргарита и рассказала, как помогла звезде "Квартета И" избавиться от алкоголизма и помириться с мамой.

Жена 48-летнего Александра Демидова помогла актеру помириться с мамой

48-летний актер публично признался, что в детстве чувствовал себя одиноким и никому не нужным. У Демидова была нелегкая жизнь. Мама после развода с мужем стала часто "заглядывать в бутылку", и мальчика забрал отец. Вскоре в семье отца случилось пополнение и вся любовь и внимание доставалась сводным сестрам-близняшкам Александра. "Я чувствовал, что сестер любят больше, и я мешаю папе жить", - откровенничает знаменитость.

Звезда "Квартета И" также рассказал о проблемах в личной жизни. Первый брак Александра Демидова и Светланы Шварц был коротким, и сейчас у него сложные отношения с бывшей. В этом браке у пары родилась дочь София, но актер не общается с ней - Светлана Шварц запретила встречаться с ребенком после расставания. После этого Демидов начал выпивать.

В студии ток-шоу "Судьба человека" актер заявил, что счастье принес ему только третий брак с блондинкой Маргаритой. Супруга, появившись на передаче, поведала о бедах, которое ей пришлось пройти с Демидовым: "У Саши были серьезные запои. В принципе, запои — это страшная вещь, это настоящая болезнь, с которой очень сложно бороться". Но Маргарита не сдавалась и продолжает бороться. Уже полтора года актер практически не пьет. Жена Демидова даже помирила его с матерью: "Они теперь прекрасно общаются".

Жена 48-летнего Александра Демидова помогла актеру помириться с мамой

Александр больше не чувствует себя одиноким и благодарит судьбу за такую заботливую и любящую женщину как Маргарита.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:45

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