МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) поздравил россиян с первым днем зимы, воспользовавшись своими официальными страницами в соцсетях. В качестве поздравительной открытки стала гиф-картинка с главой ведомства Сергеем Лавровым, стоящим с зонтиком под снегом.
Оригинал фотографии был сделан почти месяц назад в Париже, а сейчас, чтобы добавить предновогоднего настроения, к снимку добавили падающий снег. Получилось «нежно-снежное» поздравление, которое было позитивно воспринято многими интернет-пользователями.
Впрочем, кто-то сразу обратил внимание на не слишком радостное выражение лица Сергея Лаврова. Может он не любит зиму, предположили пользователи.
Оригинал фотографии был сделан почти месяц назад в Париже, а сейчас, чтобы добавить предновогоднего настроения, к снимку добавили падающий снег. Получилось «нежно-снежное» поздравление, которое было позитивно воспринято многими интернет-пользователями.
Впрочем, кто-то сразу обратил внимание на не слишком радостное выражение лица Сергея Лаврова. Может он не любит зиму, предположили пользователи.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:41