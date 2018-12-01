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МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы

Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) поздравил россиян с первым днем зимы, воспользовавшись своими официальными страницами в соцсетях. В качестве поздравительной открытки стала гиф-картинка с главой ведомства Сергеем Лавровым, стоящим с зонтиком под снегом.

МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы

Оригинал фотографии был сделан почти месяц назад в Париже, а сейчас, чтобы добавить предновогоднего настроения, к снимку добавили падающий снег. Получилось «нежно-снежное» поздравление, которое было позитивно воспринято многими интернет-пользователями.

Впрочем, кто-то сразу обратил внимание на не слишком радостное выражение лица Сергея Лаврова. Может он не любит зиму, предположили пользователи.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:41

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