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Приложение в App Store измеряло пульс за 90 долларов

В App Store появилось приложение Heart Rate, которое измеряло пульс человека. За его использование необходимо было заплатить 90 долларов.

Приложение в App Store измеряло пульс за 90 долларов

Heart Rate имеет классический интерфейс. Для измерения сердцебиения пользователю необходимо было приложить палец к специальному сканеру. Как только процедура завершалась, владельцу смартфона приходило уведомление о списании со счета 90 долларов. При этом человек не подтверждал списание денежных средств.

По словам пользователей, попавшихся на удочку разработчиков, весь процесс происходил настолько быстро, что они даже не успевали убрать палец со сканера, как должны были попрощаться с деньгами. Они утверждали, что после сообщения о списании средств, их пульс повышался, что было заметно без различных мобильных приложений.

На данный момент приложение удалено из магазина App Store. Несмотря на жесткую политику сервиса, периодически в нем попадаются мошеннические программы от производителей, желающих получать легкие и быстрые деньги. Разработчики программного обеспечения надеются, что в скором времени функционал магазина будет изменен, и при апдейте появится кнопка «Подозрительный сервис», которая сможет защитить пользователей от мошенников.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:30

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