Tesla стала выпускать по 1 тысяче электрокаров в день





Как передаёт ресурс, работники Tesla получили от главы компании электронные письма, где говорится о достижении заводом запланированных объёмов выпуска электрокаров. Так, по тысяче Model 3 ежедневно готовы к выходу на рынок. Маск отметил, что главный приоритет подчинённых на сегодняшний деть - это помощь в сохранении таких высоких темпов строительства машин.Пока что самый проблемный этап касается сборки кузовов, и ему следует уделить как можно больше внимания. Также всем желающим рекомендуется выдвинуть свои идеи, как понизить стоимость производства электромашин.Отметим, что в калифорнийском Фримонте находится единственный завод, который выпускает Tesla. Аккумуляторы производятся в Неваде. Ещё одно предприятие появится недалеко от китайского Шанхая, где планируют собирать по 500 тыс. Tesla в год.Бюджетная Model 3 стоит от 35 тысяч долларов и ездит со скоростью 210 километров в час. Меньше чем за 6 секунд электрокар набирает первую "сотню", а без подзарядки проезжает примерно 350 километров.