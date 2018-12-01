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Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»

Колин Фаррелл сыграет в новой картине знаменитого режиссера Гая Ричи под названием «Парни-аристократы». Уже известно, что в этом кинопроекте голливудский актер сыграет тренера бойцов смешанных боевых искусств.

Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»

Недавно стало известно, что в новой работе режиссера Гая Ричи будет говориться о том, как английский наркобарон, который стремится побыстрей заработать большое количество денег, хочет продать собственную преступную империю миллиардеров из Оклахомы. Данная империя является крайне выгодной и прибыльной. В Лондоне уже начались съемки фильма «Парни-аристократы». Но пока нет никакой информации о релизе новой картины Гая Ричи.

Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»

Сообщается, что в актерский состав нового кинопроекта входят такие знаменитости, как Мишель Докери, Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Генри Голдинг, Джейсон Вонг, а также Колин Фаррелл, который сыграет тренера бойцов смешанных боевых искусств.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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