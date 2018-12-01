Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»





Недавно стало известно, что в новой работе режиссера Гая Ричи будет говориться о том, как английский наркобарон, который стремится побыстрей заработать большое количество денег, хочет продать собственную преступную империю миллиардеров из Оклахомы. Данная империя является крайне выгодной и прибыльной. В Лондоне уже начались съемки фильма «Парни-аристократы». Но пока нет никакой информации о релизе новой картины Гая Ричи.Сообщается, что в актерский состав нового кинопроекта входят такие знаменитости, как Мишель Докери, Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Генри Голдинг, Джейсон Вонг, а также Колин Фаррелл, который сыграет тренера бойцов смешанных боевых искусств.