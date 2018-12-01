Ани Лорак рассказала об отношениях между наставниками шоу "Голос"





В новом сезоне любимого миллионами зрителей шоу «Голос» состав наставников практически полностью изменился. И теперь кроме рэпера Басты набирают себе талантливых вокалистов: популярная певица Ани Лорак, известный композитор и продюсер Константин Меладзе, а также известный своими откровенными высказываниями и обширным лексиконом лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. С начала нового сезона публика отмечает, что между наставниками сложились слегка напряжённые отношения. Зрители видели и комментарий Басты в адрес Шнурова, и поведение самого Сергея, когда он не подошёл к Ани Лорак, вследствие чего ей пришлось идти к нему самой для приветствия. Из этих небольших инцидентов многие и сделали вывод о конфликтах между звёздными наставниками.И вот Каролина решила развеять сложившееся мнение, рассказав об атмосфере в их маленьком судейском коллективе. По её словам, между наставниками сложились нормальные дружеские отношения. Да, на начальных этапах были какие-то недопонимания и повышенные тона, но сейчас все работают слаженно и спокойно. А о Шнурове Лорак рассказывает с особой теплотой. Она отметила, до проекта была о нём совсем другого мнения, а сейчас видит его мягким, очень приятным в общении, сочувствующим и всегда готовым помочь. Ани Лорак говорит, поступки Шнурова показывают его зрелым и настоящим мужчиной.