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Отечественные знаменитости в армии и в жизни
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Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Не каждый мужчина готов нести воинскую службу. Тем не менее, многие звезды исполнили свой гражданский долг и пошли в армию. Ниже представлены фото знаменитостей, сделанные во время службы и в обычной жизни.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Михаил Боярский
Будущего актера забрали в армию в 1974 году. Благодаря таланту звезду отправили в музыкальный взвод, созданный при 14-м пулеметно-артиллерийском полку. Служба барабанщика проходила в поселке Черная речка Ленобласти.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Андрей Краско
Актер только начинал играть в театре, как получил повестку. Режиссер Динара Асанова пыталась заступиться за Краско, задействованного в тот момент в ленте «Пацаны», но старания не принесли результатов. В 1982 году звезда прибыл в Северный Полярный округ. После армии артист оказался невостребованным и устроился в провинциальный театр.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Виктор Сухоруков
После окончания школы актера забрали в ряды Советской армии, отправив служить в полковую школу младших командиров, расположенную в Капустином Яру Архангельской области. После службы Сухоруков работал на фабрике, а потом ушел в кино.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Александр Дедюшко
Будущая знаменитость не смог поступить в институт, поэтому после года работы автослесарем ушел служить на Балтийский флот. Дедюшко три года находился на борту кабелеукладчика «Донецк».
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Виктор Авилов
В рядах Советской армии актер получил водительское удостоверение и нужную ему категорию. В те годы Авилов не интересовался искусством, был ветреным и беззаботным. Ему было свойственно менять место работы через пару месяцев. Только спустя годы его потянуло к театру.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Валерий Сюткин
В 1976 году музыкант получил повестку. Его направили на Дальний Восток, назначив автомехаником в ВВС. В свободное от армии время Сюткин играл в местном ансамбле «Полет». В 1978 году, вернувшись на гражданку, активно занялся музыкальной карьерой.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Валерий Кипелов
В армию певец ушел в 1978 году. Сначала был направлен в составе учебной роты в Ярославскую область, а потом служил в роте связи под Свердловском. За два года получил звание сержанта, но не стал связывать свою жизнь с военным направлением, а занялся музыкой.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Илья Лагутенко
Певец служил на полигоне ВВС КТОФ. Находясь на заброшенном островке, Лагутенко частенько ходил в самоволку, но его прогулки всегда выпадали на лютые морозы, так как нужно было ждать, когда встанет лед.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Алексей Кравченко
Будущий актер отправился в армию после окончания ПТК. Три года он провел на Дальнем Востоке в части ВМФ. Вернувшись домой, Кравченко продолжил театральное обучение.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Гоша Куценко
В 1985 году актер ушел отдавать долг Родине. Куценко был связистом и в течение двух лет бегал по полям с катушкой. В армии знаменитость повредил позвоночник. Имеет звание старшина запаса.
Отечественные знаменитости в армии и в жизни

Зная, какие люди служили в армии, поклонником шоу-бизнеса и кино нечего бояться.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:41

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