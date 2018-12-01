Отечественные знаменитости в армии и в жизни





Будущего актера забрали в армию в 1974 году. Благодаря таланту звезду отправили в музыкальный взвод, созданный при 14-м пулеметно-артиллерийском полку. Служба барабанщика проходила в поселке Черная речка Ленобласти.Актер только начинал играть в театре, как получил повестку. Режиссер Динара Асанова пыталась заступиться за Краско, задействованного в тот момент в ленте «Пацаны», но старания не принесли результатов. В 1982 году звезда прибыл в Северный Полярный округ. После армии артист оказался невостребованным и устроился в провинциальный театр.После окончания школы актера забрали в ряды Советской армии, отправив служить в полковую школу младших командиров, расположенную в Капустином Яру Архангельской области. После службы Сухоруков работал на фабрике, а потом ушел в кино.Будущая знаменитость не смог поступить в институт, поэтому после года работы автослесарем ушел служить на Балтийский флот. Дедюшко три года находился на борту кабелеукладчика «Донецк».В рядах Советской армии актер получил водительское удостоверение и нужную ему категорию. В те годы Авилов не интересовался искусством, был ветреным и беззаботным. Ему было свойственно менять место работы через пару месяцев. Только спустя годы его потянуло к театру.В 1976 году музыкант получил повестку. Его направили на Дальний Восток, назначив автомехаником в ВВС. В свободное от армии время Сюткин играл в местном ансамбле «Полет». В 1978 году, вернувшись на гражданку, активно занялся музыкальной карьерой.В армию певец ушел в 1978 году. Сначала был направлен в составе учебной роты в Ярославскую область, а потом служил в роте связи под Свердловском. За два года получил звание сержанта, но не стал связывать свою жизнь с военным направлением, а занялся музыкой.Певец служил на полигоне ВВС КТОФ. Находясь на заброшенном островке, Лагутенко частенько ходил в самоволку, но его прогулки всегда выпадали на лютые морозы, так как нужно было ждать, когда встанет лед.Будущий актер отправился в армию после окончания ПТК. Три года он провел на Дальнем Востоке в части ВМФ. Вернувшись домой, Кравченко продолжил театральное обучение.В 1985 году актер ушел отдавать долг Родине. Куценко был связистом и в течение двух лет бегал по полям с катушкой. В армии знаменитость повредил позвоночник. Имеет звание старшина запаса.Зная, какие люди служили в армии, поклонником шоу-бизнеса и кино нечего бояться.