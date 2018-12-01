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Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире

Разработчики компании Chevrolet в Детройте решили провести рекламную акцию нового пикапа. Автомобиль Silverado Trail Boss вывели на ледовую площадку во время хоккейного матча на Little Caesars Arena, но автомобиль заглох в прямом эфире и на глазах десятков тысяч зрителей на трибунах.

Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире

По словам очевидцев, автомобиль выехал на лед и неожиданно перестал двигаться. В это время работники арены готовили лед для следующего периода, а представители производителя пытались его завести. Все это время техника, работавшая на льду, вынуждена была кружить вокруг автомобиля. Лишь через время неисправность была устранена, и машина поехала под аплодисменты зрителей.


Что именно сломалось в пикапе, неизвестно. Возможно, из-за постоянных пробуксовок сломалась система полного привода.

Отметим, что автомобили Chevrolet являются официальными для Little Caesars Arena. Silverado Trail Boss имеет внушительный клиренс и внедорожный пакет Z71 с блокировкой заднего дифференциала.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:19

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