Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире





По словам очевидцев, автомобиль выехал на лед и неожиданно перестал двигаться. В это время работники арены готовили лед для следующего периода, а представители производителя пытались его завести. Все это время техника, работавшая на льду, вынуждена была кружить вокруг автомобиля. Лишь через время неисправность была устранена, и машина поехала под аплодисменты зрителей.Что именно сломалось в пикапе, неизвестно. Возможно, из-за постоянных пробуксовок сломалась система полного привода.Отметим, что автомобили Chevrolet являются официальными для Little Caesars Arena. Silverado Trail Boss имеет внушительный клиренс и внедорожный пакет Z71 с блокировкой заднего дифференциала.