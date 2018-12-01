АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует умереть

Из-за аллергии на зиму и низкие температуры 21-летняя жительница Канады рискует умереть. На морозе кожа девушки покрывается крапивницей, которая грозит анафилактическим шоком.

Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует умереть

Молодая жительница города Эдмонтон в Канаде поделилась в интернете своей непростой историей. Как и 3 процента населения Земли, девушка страдает аллергией на зиму, наступающей, когда температура воздуха опускается до нуля. Больная не просто мучается упадком сил, а сталкивается с сильным воспалением и жжением кожи. Такая крапивница в сочетании с обычной простудой грозит смертельным анафилактическим шоком.

Зимой канадка по нескольку раз в месяц попадает в больницу, если соблюдает недостаточную осторожность. В холодное время года она старается не выходить из отапливаемых помещений, а если нужно пройти пять минут по морозу, то одевается, словно для экспедиции в Антарктиду.

Болезнь девушки называется уртикарией и может временно возникать у каждого пятого человека. Хотя точной причины редкого недуга медики не нашли, его связывают с заболеванием крови или инфекцией.

Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует умереть

Генетически уртикария не передаётся. Самой большой проблемой жительницы Эдмонтона оказалось то, что климат Канады довольно суров и напоминает центральные регионы России, где температура может упасть до -40 градусов Цельсия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена 48-летнего Александра Демидова помогла
МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы
Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со
Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает
Космическим туризмом интересуются все больше
Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире
Эксперт рекомендовал Apple метод уменьшения цены
Украинский депутат Мосийчук предупредил россиян
Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует
Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram
На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены
Смарт-часы Casio с двойным экраном появятся в
Тина Канделаки объяснила происхождение своего
На Марсе ученые нашли странный блестящий объект
Актёр Валентин Гафт: "Я понимаю, мне не долго
Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в
Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2
В Skoda рассказали о новинках для России в 2019
В Китае выловили странную рыбу с панцирем
Светлана Лобода вынуждена постоянно
В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное
DAF Trucks заключила крупный контракт на продажу
Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку
NASA: Земля может повторить судьбу Венеры
Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
Стоимость Elephone A5 снизилась до 300 долларов
Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году
Прямая стимуляция мозга поднимает настроение и
Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин
Просмотреть все новости