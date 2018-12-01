Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует умереть





Молодая жительница города Эдмонтон в Канаде поделилась в интернете своей непростой историей. Как и 3 процента населения Земли, девушка страдает аллергией на зиму, наступающей, когда температура воздуха опускается до нуля. Больная не просто мучается упадком сил, а сталкивается с сильным воспалением и жжением кожи. Такая крапивница в сочетании с обычной простудой грозит смертельным анафилактическим шоком.Зимой канадка по нескольку раз в месяц попадает в больницу, если соблюдает недостаточную осторожность. В холодное время года она старается не выходить из отапливаемых помещений, а если нужно пройти пять минут по морозу, то одевается, словно для экспедиции в Антарктиду.Болезнь девушки называется уртикарией и может временно возникать у каждого пятого человека. Хотя точной причины редкого недуга медики не нашли, его связывают с заболеванием крови или инфекцией.Генетически уртикария не передаётся. Самой большой проблемой жительницы Эдмонтона оказалось то, что климат Канады довольно суров и напоминает центральные регионы России, где температура может упасть до -40 градусов Цельсия.