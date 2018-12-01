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Космическим туризмом интересуются все больше богатых людей

Эксперты издания Financial Times отмечают, что в последнее время космическим туризмом интересуются все больше богатых людей. К путешествиям в космосе присматриваются все больше людей, испробовавших экзотику и потерявших интерес к традиционным видам отдыха.

Космическим туризмом интересуются все больше богатых людей

На сегодняшний день на рынке есть несколько компаний, предлагающих услуги космического туризма. Несмотря на высокую стоимость путешествия на орбиту, а билет для одного человека стоит более 250 тысяч долларов, со временем он станет более доступным для людей со средним доходом.

Основатель и владелец Virgin Galactic, предприниматель Ричард Брэнсон считает, что стоимость полетов обязательно будет снижена за счет расширения флота космических аппаратов. Уже в ближайшие десять лет цена полета может составить около 40 тысяч долларов.

На сегодняшний день полеты в Virgin Galactic заказали более 600 человек, среди которых известные звезды музыки и кинематографа. В их числе Кэти Перри, Брэд Питт, Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо и другие голливудские звезды первой величины. На данный момент точная дата полета неизвестна, но по словам экспертов, это произойдет уже в ближайший квартал. У туристов будет возможность не только побывать в невесомости и посмотреть на красоту Земли из космоса, но и выпить шампанского из специальной бутылки.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:21

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