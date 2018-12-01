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Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает здоровье

Ученые из университета Миннесоты проанализировали способы контроля веса и обнаружили, что похудение в зрелом возрасте серьезно подрывает здоровье.

Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает здоровье

Эксперты тщательно исследовали поведение людей разного возраста в борьбе с лишним весом. Они выяснили, что многие начинают использовать различные методики похудения ещё в юном возрасте, а в зрелом подобная привычка становится пагубной для организма человека.

Специалисты уверены, что возникающие в зрелом возрасте проблемы со здоровьем связаны с определенными видами диет, различными очистками организма и голоданием, которыми люди злоупотребляют.

По мнению медиков, у людей, стремящихся похудеть даже в зрелом возрасте, зачастую возникают расстройства пищеварения и даже депрессия. Такие люди злоупотребляют антидепрессантами, не понимая, что организм нуждается в поддержке и отдыхе.

Люди науки рассказали: во время исследования около 20% мужчин и женщин признались, что начали следить за весом в зрелом возрасте. При этом многие использовали те же подрывающие здоровье методики, что и в юности.

В настоящее время исследователи пытаются понять причины, заставляющие людей заниматься нездоровыми практиками контроля веса.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

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