Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает здоровье





Эксперты тщательно исследовали поведение людей разного возраста в борьбе с лишним весом. Они выяснили, что многие начинают использовать различные методики похудения ещё в юном возрасте, а в зрелом подобная привычка становится пагубной для организма человека.Специалисты уверены, что возникающие в зрелом возрасте проблемы со здоровьем связаны с определенными видами диет, различными очистками организма и голоданием, которыми люди злоупотребляют.По мнению медиков, у людей, стремящихся похудеть даже в зрелом возрасте, зачастую возникают расстройства пищеварения и даже депрессия. Такие люди злоупотребляют антидепрессантами, не понимая, что организм нуждается в поддержке и отдыхе.Люди науки рассказали: во время исследования около 20% мужчин и женщин признались, что начали следить за весом в зрелом возрасте. При этом многие использовали те же подрывающие здоровье методики, что и в юности.В настоящее время исследователи пытаются понять причины, заставляющие людей заниматься нездоровыми практиками контроля веса.