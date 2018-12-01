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Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии

Звезда телепроекта "Дом-2" Елена Хромина рассказала, что когда-то из-за болезненного желания стать чересчур красивой, она чуть не погибла.

В Instagram Хромина выложила фотографии, когда она сделала во время анорексии.

Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии

Именно тогда с ней чуть не случилась беда из-за маниакального желания быть стройной. Несколько лет Хромина боролась с этой болезнью.

В блоге звезда телепроекта подняла тему о наболевшем. Своим подписчикам Лена рассказала, как будучи подростком едва не погибла от недуга анорексии.

Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии

В Instagram Хромина в качестве доказательств разместила несколько фото, чтобы все посмотрели, на что готовы порой девушки ради красоты.

Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии

Про избавление от недуга она не рассказала, но пообещала, что про эту болезнь она рассказывает последний раз. Кстати, Елена попросила её не жалеть.
Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии

Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

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