Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram рассказала о своей анорексии





В Instagram Хромина выложила фотографии, когда она сделала во время анорексии.Именно тогда с ней чуть не случилась беда из-за маниакального желания быть стройной. Несколько лет Хромина боролась с этой болезнью.В блоге звезда телепроекта подняла тему о наболевшем. Своим подписчикам Лена рассказала, как будучи подростком едва не погибла от недуга анорексии.В Instagram Хромина в качестве доказательств разместила несколько фото, чтобы все посмотрели, на что готовы порой девушки ради красоты.Про избавление от недуга она не рассказала, но пообещала, что про эту болезнь она рассказывает последний раз. Кстати, Елена попросила её не жалеть.