Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со всеми живыми системами





Специалисты утверждают, что у Земли имеется несколько источников магнитного поля. Первым источником являются ядра объекта из космоса. Другой существует между ионосферой и планетой. Данные источники медленно окружают небесное тело и начинают действовать, как защитный экран, поскольку блокируют радиацию Солнца. Исследователи сообщили, что без подобной защиты на поверхности Земли не смог бы существовать даже лед.Также ученые поведали, что данное исследование показало, что сознание и эмоции человека способны кодировать информацию в геомагнитное поле, которая распределяется глобально. А вот магнитные поля Земли выступают в качестве так называемых волн, которые являются носителями, влияющими на все живые системы и сознание.