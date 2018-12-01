Эксперт рекомендовал Apple метод уменьшения цены на iPhone 2019





Для увеличения продаж разработчикам, по словам специалиста, необходимо сменить дизайн своих смартфонов. В случае, если новые версии iPhone окажутся дешевле современных гаджетов, то они привлекут собственников предыдущих модификаций устройств. По мнению Айвза, снижение отпускной стоимости девайсов не станет для купертиновцев чем-то катастрофическим с финансовой точки зрения. Компенсировать денежные потери разработчик сможет благодаря модели доступа в виде платной подписки на некоторые дополнительные сервисы. В частности, речь идет об услугах по работе с видеозаписями. В данное направление бизнеса разработчики Apple намерены вложить инвестиций в миллиарды долларов.Эксперты отмечают, что в долгосрочной стратегии именно данный пункт может стать главным источником дохода для Apple. В данному случае возможен выпуск девайсов с минимальной добавленной стоимостью. Данной модели поведения на рынке придерживаются в Amazon, который предоставляет аппаратные продукты по заниженной цене.