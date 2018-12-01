Эксперт рекомендовал Apple метод уменьшения цены на iPhone 2019
Эксперт Даниела Айвза рекомендовала Apple метод уменьшения цены на iPhone 2019 года выпуска. Данный метод крайне важен для обеспечения коммерческого успеха производителя.
Для увеличения продаж разработчикам, по словам специалиста, необходимо сменить дизайн своих смартфонов. В случае, если новые версии iPhone окажутся дешевле современных гаджетов, то они привлекут собственников предыдущих модификаций устройств. По мнению Айвза, снижение отпускной стоимости девайсов не станет для купертиновцев чем-то катастрофическим с финансовой точки зрения. Компенсировать денежные потери разработчик сможет благодаря модели доступа в виде платной подписки на некоторые дополнительные сервисы. В частности, речь идет об услугах по работе с видеозаписями. В данное направление бизнеса разработчики Apple намерены вложить инвестиций в миллиарды долларов.
Эксперты отмечают, что в долгосрочной стратегии именно данный пункт может стать главным источником дохода для Apple. В данному случае возможен выпуск девайсов с минимальной добавленной стоимостью. Данной модели поведения на рынке придерживаются в Amazon, который предоставляет аппаратные продукты по заниженной цене.
Для увеличения продаж разработчикам, по словам специалиста, необходимо сменить дизайн своих смартфонов. В случае, если новые версии iPhone окажутся дешевле современных гаджетов, то они привлекут собственников предыдущих модификаций устройств. По мнению Айвза, снижение отпускной стоимости девайсов не станет для купертиновцев чем-то катастрофическим с финансовой точки зрения. Компенсировать денежные потери разработчик сможет благодаря модели доступа в виде платной подписки на некоторые дополнительные сервисы. В частности, речь идет об услугах по работе с видеозаписями. В данное направление бизнеса разработчики Apple намерены вложить инвестиций в миллиарды долларов.
Эксперты отмечают, что в долгосрочной стратегии именно данный пункт может стать главным источником дохода для Apple. В данному случае возможен выпуск девайсов с минимальной добавленной стоимостью. Данной модели поведения на рынке придерживаются в Amazon, который предоставляет аппаратные продукты по заниженной цене.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:15