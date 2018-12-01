На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены инопланетные структуры





Скотт Уоринг в своём блоге выставил несколько кадров, взятых из архива ESA и касающихся кометы Чурюмова - Герасименко. При внимательном рассмотрении снимков космического аппарата уфолог нашёл на поверхности небесного тела странные структуры, напоминающие постройки. Заинтересовала 67P учёных из-за того, что с неё на Землю начали приходить необъяснимые сигналы, которые невозможно было расшифровать.К комете отправили космическую аппаратуру для детального изучения, однако пока таинственное "послание" остаётся неразгаданным. По мнению уфологов, сигналы с Чурюмова - Герасименко отправляли представители инопланетной расы.Учёные даже могли найти тому какие-то свидетельства, но, по мнению Уоринга, не спешат разглашать информацию. Тем не менее, снимки объекта подтверждают смелые догадки: на поверхности есть несколько необычных структур, которые могли построить пришельцы. Они возвышаются достаточно высоко, чтобы использоваться в качестве зданий.Отметим, что открыли 67P в 1969 году. В 2004-м аппарат "Розетта" был отправлен для изучения кометы, которой достиг к 2014 году.