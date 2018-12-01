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На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены инопланетные структуры

На комете Чурюмова - Герасименко уфологом найдены инопланетные структуры. Независимый исследователь считает, что загадочные сигналы с объекта 67P могли посылать пришельцы.

На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены инопланетные структуры

Скотт Уоринг в своём блоге выставил несколько кадров, взятых из архива ESA и касающихся кометы Чурюмова - Герасименко. При внимательном рассмотрении снимков космического аппарата уфолог нашёл на поверхности небесного тела странные структуры, напоминающие постройки. Заинтересовала 67P учёных из-за того, что с неё на Землю начали приходить необъяснимые сигналы, которые невозможно было расшифровать.

К комете отправили космическую аппаратуру для детального изучения, однако пока таинственное "послание" остаётся неразгаданным. По мнению уфологов, сигналы с Чурюмова - Герасименко отправляли представители инопланетной расы.

Учёные даже могли найти тому какие-то свидетельства, но, по мнению Уоринга, не спешат разглашать информацию. Тем не менее, снимки объекта подтверждают смелые догадки: на поверхности есть несколько необычных структур, которые могли построить пришельцы. Они возвышаются достаточно высоко, чтобы использоваться в качестве зданий.

На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены инопланетные структуры

Отметим, что открыли 67P в 1969 году. В 2004-м аппарат "Розетта" был отправлен для изучения кометы, которой достиг к 2014 году.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:04

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