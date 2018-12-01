Смарт-часы Casio с двойным экраном появятся в продаже 18 января





Девайс был представлен в августе текущего года. Часы являются следующими в модельном ряду после WSD-F20 и выделяются двухслойным экраном, а также высокой степенью защиты. Гаджет является водонепроницаемым и выдерживают глубину до 50 метров и падение на твердую поверхность по стандарту военных MIL-STD-810G.Смарт-часы оснащены дисплеем разрешением 390х390 пикселей, работают на базе операционной системы Wear OS. Также они имеют монохромный экран, который расположен сверху цветного. На нем демонстрируется время, дата, высота над уровнем моря, компас и информация о заряде аккумулятора. В режиме Multi Timepiece Mode, когда отключены все основные функции, устройство может работать без подзарядки почти один месяц. При полном использовании заряд держится три дня.По какой причине гаджет презентовали еще в августе, а появится он в продаже лишь в январе, производители не сообщают. Смарт-часы будут продаваться в трех цветовых вариантах: черном, синем и оранжевом.