Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в Москве









На открытие своего детища пара пригласила всех своих знакомых и коллег. Отведать оливье и торт из профотроли пришло немало знаменитостей: в небольшом кафе яблоку не было где упасть. Эммануилу и Ирине Виторган, Кириллу Андрееву, Игорю Жижикину и Борису Грачевскому пришлась по душе народная кухня с различными закусками.Юлия Зимина, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили вместе с Александром Носиком, Романом Полянским и Ириной Безруковой пришли поддержать своих коллег и полакомиться блюдами русской кухни.Актриса вместе с мужем ресторатором Артемом Илясовым давно хотела открыть общее дело. И вот свершилось: «Мы строили-строили, и наконец построили! — радуется звезда. — Как говорится, хотели мальчика, а родилась «Раиса Захарна»!Интерьер кулинарии весьма необычен. Здесь прекрасно сочетается стиль лофт и гжельские узоры на больших самоварах и подносах, рассказала Архарова.Новоиспеченная хозяйка "Раисы Захарны" призналась, что перед открытием супруг сделал ей сюрприз: вместо скатертей столы накрыли русскими платками с узорами, а на них стояли тазики с салатом оливье и разнообразной домашней выпечкой.