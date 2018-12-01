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Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в Москве

В Москве актриса Екатерина Архарова и её муж Артем Илясов открыли первую совместную кулинарию с необычным названием "Раиса Захарна".

Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в Москве

На открытие своего детища пара пригласила всех своих знакомых и коллег. Отведать оливье и торт из профотроли пришло немало знаменитостей: в небольшом кафе яблоку не было где упасть. Эммануилу и Ирине Виторган, Кириллу Андрееву, Игорю Жижикину и Борису Грачевскому пришлась по душе народная кухня с различными закусками.

Юлия Зимина, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили вместе с Александром Носиком, Романом Полянским и Ириной Безруковой пришли поддержать своих коллег и полакомиться блюдами русской кухни.

Актриса вместе с мужем ресторатором Артемом Илясовым давно хотела открыть общее дело. И вот свершилось: «Мы строили-строили, и наконец построили! — радуется звезда. — Как говорится, хотели мальчика, а родилась «Раиса Захарна»!

Интерьер кулинарии весьма необычен. Здесь прекрасно сочетается стиль лофт и гжельские узоры на больших самоварах и подносах, рассказала Архарова.
Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в Москве
Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в Москве

Новоиспеченная хозяйка "Раисы Захарны" призналась, что перед открытием супруг сделал ей сюрприз: вместо скатертей столы накрыли русскими платками с узорами, а на них стояли тазики с салатом оливье и разнообразной домашней выпечкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:19

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