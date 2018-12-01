АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Тина Канделаки объяснила происхождение своего многомиллионного состояния

Тина Канделаки решили объяснить своим фанатам происхождение многомиллионного состояния. Известная телеведущая опубликовала огромный пост на странице своего Instagram.

Тина Канделаки объяснила происхождение своего многомиллионного состояния

Тина Канделаки держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Поэтому, когда на просторах Интернета начали обсуждать ее дорогостоящий подарок сыну (ранее ведущая оформила на наследника квартиру за 100 млн) она решила объяснить происхождение своего состояния. В Instagram Тина Канделаки написала огромный пост, в котором она рассказала, что уже довольно давно стала одной из самых известных телеведущих. Также знаменитость сообщила, что достаточно хорошо зарабатывает, чтобы позволить себе взять квартиру в ипотеку, а также купить шубу или сумку.

Преданные поклонники поддержали свою любимицу. Они начали писать: "Вот работаешь целыми днями, а потом еще и нужно оправдываться, за все что купила", "Все спрашивают откуда квартира, а ума не хватает догадаться, что Тина просто заработала на нее", "Тина не обращайте внимание на завистников", "Вы не обязаны отчитываться за свои доходы".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена 48-летнего Александра Демидова помогла
МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы
Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со
Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает
Космическим туризмом интересуются все больше
Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире
Эксперт рекомендовал Apple метод уменьшения цены
Украинский депутат Мосийчук предупредил россиян
Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует
Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram
На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены
Смарт-часы Casio с двойным экраном появятся в
Тина Канделаки объяснила происхождение своего
На Марсе ученые нашли странный блестящий объект
Актёр Валентин Гафт: "Я понимаю, мне не долго
Екатерина Архарова с мужем открыла кулинарию в
Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2
В Skoda рассказали о новинках для России в 2019
В Китае выловили странную рыбу с панцирем
Светлана Лобода вынуждена постоянно
В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное
DAF Trucks заключила крупный контракт на продажу
Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку
NASA: Земля может повторить судьбу Венеры
Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
Стоимость Elephone A5 снизилась до 300 долларов
Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году
Прямая стимуляция мозга поднимает настроение и
Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин
Просмотреть все новости