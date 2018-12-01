Тина Канделаки объяснила происхождение своего многомиллионного состояния

Тина Канделаки держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Поэтому, когда на просторах Интернета начали обсуждать ее дорогостоящий подарок сыну (ранее ведущая оформила на наследника квартиру за 100 млн) она решила объяснить происхождение своего состояния. В Instagram Тина Канделаки написала огромный пост, в котором она рассказала, что уже довольно давно стала одной из самых известных телеведущих. Также знаменитость сообщила, что достаточно хорошо зарабатывает, чтобы позволить себе взять квартиру в ипотеку, а также купить шубу или сумку.Преданные поклонники поддержали свою любимицу. Они начали писать: "Вот работаешь целыми днями, а потом еще и нужно оправдываться, за все что купила", "Все спрашивают откуда квартира, а ума не хватает догадаться, что Тина просто заработала на нее", "Тина не обращайте внимание на завистников", "Вы не обязаны отчитываться за свои доходы".