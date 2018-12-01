Тина Канделаки объяснила происхождение своего многомиллионного состояния
Тина Канделаки решили объяснить своим фанатам происхождение многомиллионного состояния. Известная телеведущая опубликовала огромный пост на странице своего Instagram.
Тина Канделаки держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Поэтому, когда на просторах Интернета начали обсуждать ее дорогостоящий подарок сыну (ранее ведущая оформила на наследника квартиру за 100 млн) она решила объяснить происхождение своего состояния. В Instagram Тина Канделаки написала огромный пост, в котором она рассказала, что уже довольно давно стала одной из самых известных телеведущих. Также знаменитость сообщила, что достаточно хорошо зарабатывает, чтобы позволить себе взять квартиру в ипотеку, а также купить шубу или сумку.
Преданные поклонники поддержали свою любимицу. Они начали писать: "Вот работаешь целыми днями, а потом еще и нужно оправдываться, за все что купила", "Все спрашивают откуда квартира, а ума не хватает догадаться, что Тина просто заработала на нее", "Тина не обращайте внимание на завистников", "Вы не обязаны отчитываться за свои доходы".
Тина Канделаки держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Поэтому, когда на просторах Интернета начали обсуждать ее дорогостоящий подарок сыну (ранее ведущая оформила на наследника квартиру за 100 млн) она решила объяснить происхождение своего состояния. В Instagram Тина Канделаки написала огромный пост, в котором она рассказала, что уже довольно давно стала одной из самых известных телеведущих. Также знаменитость сообщила, что достаточно хорошо зарабатывает, чтобы позволить себе взять квартиру в ипотеку, а также купить шубу или сумку.
Преданные поклонники поддержали свою любимицу. Они начали писать: "Вот работаешь целыми днями, а потом еще и нужно оправдываться, за все что купила", "Все спрашивают откуда квартира, а ума не хватает догадаться, что Тина просто заработала на нее", "Тина не обращайте внимание на завистников", "Вы не обязаны отчитываться за свои доходы".