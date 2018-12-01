Актёр Валентин Гафт: "Я понимаю, мне не долго осталось"





Болезнь Паркинсона начала прогрессировать у Гафта несколько лет назад. С годами его состояние ухудшается, сейчас ему уже приходится передвигаться с помощью инвалидной коляски. Несмотря на это и на то, что актёр понимает, улучшений ждать не стоит, он ведёт довольно активный образ жизни и не замкнулся в себе. Гафту очень помогает помощь и постоянное присутствие рядом любимой супруги Ольги Остроумовой, с которой они вместе уже более двадцати пяти лет. Жена во всём поддерживает своего мужа, они вместе и дома, и на сцене. Валентин Иосифович очень ценит поддержку и заботу жены и признаётся, что без неё, возможно, уже давно «опустил бы руки».Актёр не падает духом и даже с долей юмора относится к своему состоянию. Он говорит, хочет успеть ещё многое сделать, при этом очень желает сохранить ясность ума и понимание поставленных целей.Для людей, страдающих болезнью Паркинсона, врачи не делают положительных прогнозов, утверждая, что с возрастом они становятся только хуже. А диагноз Гафта связывают со смертью его дочери шестнадцать лет назад. Валентин Иосифович очень тяжело переживал эту личную трагедию, и, скорее всего, именно с того времени у него и начал развиваться страшный недуг.