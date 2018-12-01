АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что разработчики южнокорейской компании Samsung готовят огромный планшет Galaxy View 2 второго поколения. Официальная презентация устройства должна пройти в ближайшее время.

Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2


Гаджет оснащен Full HD экраном с диагональю около 17 дюймов. Планшет будет работать на базе восьмиядерного процессора Exynos 7885 (шесть ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и парой Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц) и операционной системы Android 8.х Oreo. За графику отвечает контроллер Mali-G71 MP2. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 гигабайта, а постоянной 32 или 64 гигабайта. Официальная презентация Galaxy View 2 может пройти в рамках выставки Consumer Electronics Show.

Первая версия Samsung Galaxy View 2 появилась три года назад. Планшет имеет гигантский экран с диагональю 18,4 дюйма при разрешении 1920х1080 пикселей. Для переноски устройства разработчики оснастили его специальной ручкой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2
В Skoda рассказали о новинках для России в 2019
В Китае выловили странную рыбу с панцирем
Светлана Лобода вынуждена постоянно
В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное
DAF Trucks заключила крупный контракт на продажу
Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку
NASA: Земля может повторить судьбу Венеры
Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
Стоимость Elephone A5 снизилась до 300 долларов
Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году
Прямая стимуляция мозга поднимает настроение и
Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин
АвтоВАЗ выпустит Lada Van для участия в
Анастасия Стоцкая показала поклонникам свою
На Аляске после землетрясения введен федеральный
Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с
The Washington Post: Умер Джордж Буш-старший
Компания Honda решила отказаться от дизелей
Эмили Блант посетила кинопремьеру «Мэри Поппинс
Лысая и голая модель Кара Делевинь
На следующей неделе состоится закрытое
Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский
Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу
Психологи назвали три причины, почему людям
Кейт Хадсон показала в Instagram, как выглядит ее
Блогер нашел на Google Earth затонувший возле
E Ink Holdings представила «электронную бумагу»
Названы автомобили с лучшими и худшими фарами
Просмотреть все новости