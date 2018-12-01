Samsung готовит огромный планшет Galaxy View 2





Гаджет оснащен Full HD экраном с диагональю около 17 дюймов. Планшет будет работать на базе восьмиядерного процессора Exynos 7885 (шесть ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и парой Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц) и операционной системы Android 8.х Oreo. За графику отвечает контроллер Mali-G71 MP2. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 гигабайта, а постоянной 32 или 64 гигабайта. Официальная презентация Galaxy View 2 может пройти в рамках выставки Consumer Electronics Show.Первая версия Samsung Galaxy View 2 появилась три года назад. Планшет имеет гигантский экран с диагональю 18,4 дюйма при разрешении 1920х1080 пикселей. Для переноски устройства разработчики оснастили его специальной ручкой.