В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное полотенце





Настасья Самбурская любит удивлять своих подписчиков в социальных сетях. Знаменитость часто делает различные публикации. Несколько часов назад артистка решила поднять настроение своим фанатам и опубликовала в Instagram новый пост. На снимке Настасья Самбурская стоит перед зеркалом, завернутая в полотенце. В комментарии к фотографии она написала: "Этот неловкий момент, когда ты являешься членом премиального фитнес-клуба. А полотенца сюда подкидывают конкуренты. Или мож кто по старинке, кто-то из клиенток оторвал кусок для использования в личных гигиенических целях".Подписчики артистки отреагировали моментально. Они начали писать: "За то смотрится сексуально", "Настоящая амазонка на фото)", "Смотрится очень хорошо, а конкуренты пусть завидуют", "Фотография получилась, супер!", "Сейчас в моде все драное, вот они и соответствуют". Снимок набрал более 68 тысяч лайков.