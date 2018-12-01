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В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное полотенце

На своей странице в соцсети Instagram Настасья Самбурская показала фанатам, как в премиальном фитнес-клубе ей дали драное полотенце. Новый пост артистки привлек внимание многочисленных пользователей Сети.

В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное полотенце

Настасья Самбурская любит удивлять своих подписчиков в социальных сетях. Знаменитость часто делает различные публикации. Несколько часов назад артистка решила поднять настроение своим фанатам и опубликовала в Instagram новый пост. На снимке Настасья Самбурская стоит перед зеркалом, завернутая в полотенце. В комментарии к фотографии она написала: "Этот неловкий момент, когда ты являешься членом премиального фитнес-клуба. А полотенца сюда подкидывают конкуренты. Или мож кто по старинке, кто-то из клиенток оторвал кусок для использования в личных гигиенических целях".

В премиальном фитнес-клубе Самбурской дали драное полотенце

Подписчики артистки отреагировали моментально. Они начали писать: "За то смотрится сексуально", "Настоящая амазонка на фото)", "Смотрится очень хорошо, а конкуренты пусть завидуют", "Фотография получилась, супер!", "Сейчас в моде все драное, вот они и соответствуют". Снимок набрал более 68 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:39

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