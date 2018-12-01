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DAF Trucks заключила крупный контракт на продажу тягачей XF

Производитель грузовых автомобилей DAF Trucks заключил очередной крупный контракт с европейской компанией Girteka Logistics на продажу тягачей XF. До этого транспортный концерн заказал 500 грузовиков DAF XF, а теперь им необходимо еще 1500.

DAF Trucks заключила крупный контракт на продажу тягачей XF

Под капотом тягача разработчики установили двигатель PACCAR MX-13 объемом 12,5 литра мощностью 483 лошадиных силы, которые работают в паре с 12- или 16-скоростной коробкой-автоматом TraXon.

По словам генерального директора компании Girteka Logistics Эдвардаса Ляховичюса, грузовые автомобили DAF XF показали свои лучшие стороны. Они отличаются надежностью, экономичностью и комфортом для водителей. Благодаря приобретению дополнительных 1500 длинномеров логистическая фирма приблизится к планам по расширению бизнеса по всей территории Европы.

Компанию Girteka Logistics основали в 90-х годах, штаб-квартира находится в Вильнюсе. На сегодняшний день предприятие занимает одно из ведущих мест в европейском транспортном бизнесе. На данный момент гараж компании объединяет 5600 грузовиков и 5900 прицепов, а в штате работают более 13 тысяч сотрудников.

Автомобили DAF XF выпускаются с 1997 года и за это время дважды получали титул «Грузовик года». Крейсерская скорость модели составляет 85 километров в час.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:30

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