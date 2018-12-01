Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку с ошибкой в надписи
Знаменитость выпускает вещи под брендом Olga Buzova Design. Правда, многие вещи не её собственного производства, а купленные на одном из популярных китайских интернет-магазинов.
Тем не менее, что касается футболочек, маечек и прочей легкой одежды, то здесь у Ольги, похоже, налажен выпуск. И вот девушка у себя в Instagram продемонстрировала майку, в которой, по всей вероятности, логотип принта придумала сама.
Многочисленные образованные подписчики сразу увидели, что тире стоит не перед словом "это", а после. Фолловеры уже отметили, что это правило русского языка знают даже в четвёртом классе.
Вообще-то Ольгу довольно часто обвиняют в неграмотности, хотя Бузова часто подчеркивает, что у неё аж два высших образования.
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