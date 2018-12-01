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Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку с ошибкой в надписи

Известно, что известная ведущая Ольга Бузова не только поёт песни, но и пишет книги, а также выпускает свою линию одежды.

Знаменитость выпускает вещи под брендом Olga Buzova Design. Правда, многие вещи не её собственного производства, а купленные на одном из популярных китайских интернет-магазинов.

Ольга Бузова под своим брендом выпустила футболку с ошибкой в надписи

Тем не менее, что касается футболочек, маечек и прочей легкой одежды, то здесь у Ольги, похоже, налажен выпуск. И вот девушка у себя в Instagram продемонстрировала майку, в которой, по всей вероятности, логотип принта придумала сама.

"Пятница это - начало качалова...", - в частности сказано на груди футболки Бузовой.

Многочисленные образованные подписчики сразу увидели, что тире стоит не перед словом "это", а после. Фолловеры уже отметили, что это правило русского языка знают даже в четвёртом классе.

Вообще-то Ольгу довольно часто обвиняют в неграмотности, хотя Бузова часто подчеркивает, что у неё аж два высших образования.

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#Repost @buzova86 ・・・ Москва начинает погружаться в ночную пятницу 🤪😝😋 ”Давай ворвёмся в эту пятницу”🤤 - но я врываюсь в студию, записывать для вас новенький мега хит ☄️☄️☄️ А что делаете вы? 😘 футболочка @olgabuzova_design 😻🔞 . Футболки для мужчин и женщин: Размер: XS / S / M / L / ХL / ХХL Размеры: 40/42/44/46/48/50/52/54/56 Ткань: 100% хлопок . Цена: 3000 т р Доставка по Москве и МО. Доставка курьером по всему миру 🌎🌏🌍 Для заказа Вы можете воспользоваться whats app : 📞 +7-963-711-81-22 и принимаем заказы в Direct Оптовое сотрудничество: olga.buzova.2015@bk.ru 📩 или тел : +7-922-670-61-73 . ⚜️. Пункт самовывоза: м. Павелецкая. Ул. Зацепа, дом 21 @shtab_number1 🛍 #людиневерили #olgabuzova_design #МалоПоловин #NotEnoughForMe #онанебоится #ясоздаютренды #ясоздаюисторию #малополовин #подзвукипоцелуев

Публикация от Olga Buzova Design (@olgabuzova_design)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18

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