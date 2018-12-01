NASA: Земля может повторить судьбу Венеры

"Если вы встретитесь с человеком, что отрицает эти изменение, я оплачу ему проезд до Венеры", - пошутил учёный.





Эллен Стофан, будучи главным научным сотрудником космического ведомства NASA, рассказала о том, что случилось с плодородной Венерой из-за резких температурных изменений. Как передаёт ресурс Space.com, 4 миллиарда лет тому назад планета солнечной системы очень походила на нынешнюю Землю. Благодаря комфортному климату, на Венере были растения и вода, а также все возможности для развития животных и человека.Однако в атмосфере стали появляться большие озоновые дыры из-за скопления газов, полностью изменившие облик планеты. На сегодняшний день температура там составляет порядка 471 градуса по шкале Цельсия, то есть существовать в таких экстремальных условиях невозможно. Стофан настаивает, что парниковый эффект - не обычная теория учёных.В связи с таянием вечной мерзлоты на Земле углекислый газ в огромных количествах наполняет собой атмосферу, а затем появляются и кислотные облака. Ранее Стивен Хокинг в проекте "Любимые места" предрёк катастрофические перемены земного климата спустя 200-500 лет.