Анна Хилькевич опровергла слухи о разводе с супругом

Замуж за бизнесмена Артура Волкова Хилькевич вышла в августе 2015 года. Сейчас пара воспитывает двух дочерей, младшая из которых родилась буквально несколько месяцев назад. И, несмотря на это, некоторые подписчики Анны предположили, что в её семье не всё гладко, и актриса развелась со своим супругом. Судя по скриншоту комментариев поклонников, который Анна выложила на странице, такой вывод был сделан из уменьшившегося количества общих фотографий семейной пары.Хилькевич не стала ждать, когда подобные слухи разрастутся ещё большим количеством предположений, и своеобразно опровергла их. Звезда опубликовала общее с мужем фото, а комментарии назвала вымыслом. Больше всего актрису удивило то, что некоторые фанаты, пристально следящие за событиями в их семье, сомневаются в рождении их младшей дочери. Тем не менее, Анна с юмором восприняла все домыслы поклонников и не стала на них обижаться.Хотя стоит отметить, актриса действительно не показывает лица своих дочерей, снимая их со спины или закрывая смешными «смайлами». Видимо, это и стало поводом для сомнений поклонников в существовании малышки.