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Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году

Google остановит поддержку сервиса Hangouts для обмена сообщениями в 2020 году. Информацию предоставили инсайдеры компании.

Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году

Руководство Google приняло решение обслуживать Hangouts ещё два года, после чего работы над приложением прекратятся. Хотя такое заявление не является официальным, эксперты перебирают возможные причины, почему сервис не оправдал ожидания корпорации. Так, он мог перестать быть востребованным в связи с запуском Google двух новых, также для передачи сообщения.

По другой версии, Google+ близок к закрытию. Hangouts был представлен как предварительный вариант ассистента с AL, имеющего расширения SMS и RCS.

На сегодняшний день неизвестно, откажется ли Google от приложения, или слух пошёл от конкурентных компаний. Один из анонимных сотрудников Facebook заявил, что Hangouts продолжит функционировать.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:34

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