Прямая стимуляция мозга поднимает настроение и помогает от депрессии





В опыте приняли участие 25 человек, страдающие данным заболеванием. Все пациенты находились в ожидании операции. В головной мозг людей медики ввели провода, чтобы определить источник приступов. Стимуляция латеральной орбитофронтальной коры длилась на протяжении нескольких минут. Часть пациентов по результатам электрической стимуляции рассказали, что почувствовали изменения, но после окончания процедуры их состояние вновь ухудшилось.Чтобы проверить слова пациентов, врачи решили повторить эксперимент, но ток по проводам не пускали. Выяснилось, что больные не чувствовали себя лучше.Ученые отмечают, что результаты исследования открыли им еще один метод лечения депрессии при помощи глубокой стимуляции мозга. На данный момент специалисты не знают, как продлить эффект и как усовершенствовать метод, поскольку для этого человеку необходимо вставлять в мозг провода.