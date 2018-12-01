АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин

Недавно известная российская исполнительница Ирина Дубцова посетовала на частые ухаживания за ней женатых мужчин. Она говорит, у неё есть образ её идеального спутника, которого, к сожалению, пока встретить не удалось.

Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин

Ирина Дубцова – успешная певица и заботливая мама. Ей прекрасно удаётся совмещать две такие разные сферы жизни и при этом ни в одной из них ничего не упустить. Единственное, что пока не получается у певицы – наладить личную жизнь и найти своего идеального мужчину. Ирина говорит, разные мужчины хотели построить с ней отношения, но в каждом она находила недостаток. Они были либо слабее неё по силе духа, либо женаты. Вот последняя категория больше всего и не нравится звезде. Певица даже призналась, недавно в разговоре с подругой сказала, что очередной подошедший к ней женатый мужчина «получит с ноги», настолько ей надоели подобные предложения.

Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин

При этом Ирина Дубцова признаётся, её неустроенная личная жизнь ничуть не сказывается на её взглядах и отношении к миру в целом. Она вполне счастлива, отдавая все силы карьере и воспитанию 12-летнего сына Артёма. Известно, певица сохранила прекрасные отношения с бывшим мужем Романом Черницыным, отцом их общего ребёнка.

Экс-супруг принимает активное участие в его воспитании, нередко они все вместе ездят отдыхать. При этом Дубцова отмечает, вернуть назад семейную жизнь с Романом не мечтает, им более комфортно находиться именно в дружеских отношениях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google прекратит поддержку Hangouts в 2020 году
Прямая стимуляция мозга поднимает настроение и
Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин
АвтоВАЗ выпустит Lada Van для участия в
Анастасия Стоцкая показала поклонникам свою
На Аляске после землетрясения введен федеральный
Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с
The Washington Post: Умер Джордж Буш-старший
Компания Honda решила отказаться от дизелей
Эмили Блант посетила кинопремьеру «Мэри Поппинс
Лысая и голая модель Кара Делевинь
На следующей неделе состоится закрытое
Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский
Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу
Психологи назвали три причины, почему людям
Кейт Хадсон показала в Instagram, как выглядит ее
Блогер нашел на Google Earth затонувший возле
E Ink Holdings представила «электронную бумагу»
Названы автомобили с лучшими и худшими фарами
Наталья Водянова посетила Burberry со своим
Ролик от испанца-хохотуна о "знакомстве" с Ольгой
Звезда "Дома-2" Елена Хромина в Instagram
Операторы связи подают заявки на частоты для
Nissan презентовал гоночный электромобиль Leaf
Ученые рассказали, почему пациенты врут врачам
Учёные: Мадагаскарский метеорит является
Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4
Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на
Huawei разрабатывает конкурентную Android
Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на
Просмотреть все новости