Ирине Дубцовой надоели ухаживания женатых мужчин





Ирина Дубцова – успешная певица и заботливая мама. Ей прекрасно удаётся совмещать две такие разные сферы жизни и при этом ни в одной из них ничего не упустить. Единственное, что пока не получается у певицы – наладить личную жизнь и найти своего идеального мужчину. Ирина говорит, разные мужчины хотели построить с ней отношения, но в каждом она находила недостаток. Они были либо слабее неё по силе духа, либо женаты. Вот последняя категория больше всего и не нравится звезде. Певица даже призналась, недавно в разговоре с подругой сказала, что очередной подошедший к ней женатый мужчина «получит с ноги», настолько ей надоели подобные предложения.При этом Ирина Дубцова признаётся, её неустроенная личная жизнь ничуть не сказывается на её взглядах и отношении к миру в целом. Она вполне счастлива, отдавая все силы карьере и воспитанию 12-летнего сына Артёма. Известно, певица сохранила прекрасные отношения с бывшим мужем Романом Черницыным, отцом их общего ребёнка.Экс-супруг принимает активное участие в его воспитании, нередко они все вместе ездят отдыхать. При этом Дубцова отмечает, вернуть назад семейную жизнь с Романом не мечтает, им более комфортно находиться именно в дружеских отношениях.