АвтоВАЗ выпустит Lada Van для участия в специнвестконтрактах





Благодаря механизму СПИК производители могут без нарушения норм ВТО по окончанию льготного периода на шесть лет продолжать получать преференции от государства. В правительстве намерены поддерживать бизнес в ответ на расширение и локализацию производственных мощностей.До этого участие в специнвестконтрактах подтвердили Hyundai, ГАЗ, а также заявки подали Renault-Nissan, BMW и «Автотор». Благодаря поддержке государства компания Renault-Nissan-Mitsubishi в ближайшие 10 лет будет инвестировать в развитие производства 70 млрд рублей и создаст 4,5 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, сумма произведенной продукции составит почти 5 трлн рублей, из которых 10% пойдет на экспорт. Налоги составят более 130 млрд рублей.На сайте Министерства промышленности и торговли опубликован список моделей, которые появятся благодаря СПИК. И если у иностранных производителей никаких неожиданностей в этом отношении не замечается, то АвтоВАЗ выпустит новые автомобили SW Largus и Van Lada. По мнению экспертов авторынка, первая модель заменит Dacia или Renault Lodgy в салоне кросс-купе, а Van Lada станет их модификацией в виде фургона. Производители не стали предоставлять никакой информации о Lada Van.