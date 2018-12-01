На Аляске после землетрясения введен федеральный режим ЧП





Ранее в этом регионе действовал режим ЧП, введенный местным губернатором.В дополнение к предпринимаемым усилиям президент США дал распоряжение о выделении федеральной помощи. И хотя о пострадавших пока ничего не сообщается, известно, что в Анкоридже серьезно пострадала инфраструктура. Закрыты школы, временно прекратил свою работу Трансаляскинский нефтепровод.