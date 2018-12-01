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На Аляске после землетрясения введен федеральный режим ЧП

После землетрясения на Аляске указом Дональда Трампа был введен режим ЧП. Сила подземных толчков, зафиксированных в пятницу, достигала 7,2 балла по шкале Рихтера.

Ранее в этом регионе действовал режим ЧП, введенный местным губернатором.

На Аляске после землетрясения введен федеральный режим ЧП

В дополнение к предпринимаемым усилиям президент США дал распоряжение о выделении федеральной помощи. И хотя о пострадавших пока ничего не сообщается, известно, что в Анкоридже серьезно пострадала инфраструктура. Закрыты школы, временно прекратил свою работу Трансаляскинский нефтепровод.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:21

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