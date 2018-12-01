На Аляске после землетрясения введен федеральный режим ЧП
После землетрясения на Аляске указом Дональда Трампа был введен режим ЧП. Сила подземных толчков, зафиксированных в пятницу, достигала 7,2 балла по шкале Рихтера.
Ранее в этом регионе действовал режим ЧП, введенный местным губернатором.
В дополнение к предпринимаемым усилиям президент США дал распоряжение о выделении федеральной помощи. И хотя о пострадавших пока ничего не сообщается, известно, что в Анкоридже серьезно пострадала инфраструктура. Закрыты школы, временно прекратил свою работу Трансаляскинский нефтепровод.
Ранее в этом регионе действовал режим ЧП, введенный местным губернатором.
В дополнение к предпринимаемым усилиям президент США дал распоряжение о выделении федеральной помощи. И хотя о пострадавших пока ничего не сообщается, известно, что в Анкоридже серьезно пострадала инфраструктура. Закрыты школы, временно прекратил свою работу Трансаляскинский нефтепровод.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:21