The Washington Post: Умер Джордж Буш-старший





В США умер Джордж-Буш старший. 41-му американскому президенту было 94 года, о чем сообщает издание The Washington Post.С ноября 2017 года Джордж Буш-старший считался самым долгоживущим президентом Соединенных Штатов.Весной 2017 года назад у него умерла супруга Барбара Буш."Последний президент-ветеран Второй мировой войны Джордж Буш-старший был непревзойденным государственным служащим и государственным деятелем, который успешно руководил нацией в период холодной войны", пишет издание.