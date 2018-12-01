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The Washington Post: Умер Джордж Буш-старший

В США умер Джордж-Буш старший. 41-му американскому президенту было 94 года, о чем сообщает издание The Washington Post.

The Washington Post: Умер Джордж Буш-старший

С ноября 2017 года Джордж Буш-старший считался самым долгоживущим президентом Соединенных Штатов.

Весной 2017 года назад у него умерла супруга Барбара Буш.

"Последний президент-ветеран Второй мировой войны Джордж Буш-старший был непревзойденным государственным служащим и государственным деятелем, который успешно руководил нацией в период холодной войны", пишет издание.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:01

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