Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с Ксенией Собчак





В очередном шоу "Пятница с Региной" гостьей была ведущая очень популярного телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.Ксения рассказала немало интересного и неизвестного о себе. Главным образом истории касались работы или семьи.В беседе Ксюша вспомнила ностальгическую, но весьма забавную историю, которая произошла с ней и бывшей ведущей "Дома-2" Ксенией Собчак.Жена Курбана Омарова вспомнила, как вместе с Собчак она была ведущей на первой свадьбе в реалити-шоу. Было холодно и ведущим, чтобы согреться, предложили выпить шампанского. А так как дублей сделано было немало, девушки за это время прилично набрались.Двух Ксюш потом посадили в лимузин и там их окончательно "развезло". Девушки стали танцевать какие-то жуткие, но смешные эротические танцы. В один прекрасный момент "свадебным тамадам" прямо посреди леса приспичило в туалет, и в конце-концов Бородина и Собчак уснули в обнимку.