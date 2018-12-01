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Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с Ксенией Собчак

Ведущая Регина Тодоренко в свою программу на видеохостинге YouTube приглашает знаменитых людей, которые рассказывают о себе различные тайны.

В очередном шоу "Пятница с Региной" гостьей была ведущая очень популярного телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.

Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с Ксенией Собчак

Ксения рассказала немало интересного и неизвестного о себе. Главным образом истории касались работы или семьи.

В беседе Ксюша вспомнила ностальгическую, но весьма забавную историю, которая произошла с ней и бывшей ведущей "Дома-2" Ксенией Собчак.

Жена Курбана Омарова вспомнила, как вместе с Собчак она была ведущей на первой свадьбе в реалити-шоу. Было холодно и ведущим, чтобы согреться, предложили выпить шампанского. А так как дублей сделано было немало, девушки за это время прилично набрались.

Ксения Бородина рассказала о танцах в лимузине с Ксенией Собчак

Двух Ксюш потом посадили в лимузин и там их окончательно "развезло". Девушки стали танцевать какие-то жуткие, но смешные эротические танцы. В один прекрасный момент "свадебным тамадам" прямо посреди леса приспичило в туалет, и в конце-концов Бородина и Собчак уснули в обнимку.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15

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