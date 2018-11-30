Звезда "Дома-2" Елена Хромина в Instagram показывает, как проходит ее медовый месяц
Звезда одиозного телепроекта "Дом-2" Лена Хромина совсем недавно вышла замуж.
Геолокация аккаунта Instagram девушки показывает, что счастливые новоиспеченные муж и жена уехали в Доминиканскую республику в свадебное путешествие.
Многочисленные поклонники отыскали Лену, несмотря на то, что парочка скрывается от всех: из ЗАГСа есть только единственный снимок. Надо отметить, что ни на том фото, ни в последнем опубликованным видео фанаты разглядеть избранника Хроминой так и не смогли.
Но многие болельщики реалити-шоу заявляют, что Лена вернулась к бывшему парню Михаилу, с кем у неё были отношения ещё до телестройки.
Надо отметить, что супруг девушки весьма строгий человек. Перед полётом в Доминикану она в первый раз вышла с Михаилом в прямой эфир: влюблённые лежали в кровати и обсуждали будущее путешествие. Хромина упрашивала молодого человека позволить ей выпить чуточку спиртного, однако он этого сделать не разрешил.
Геолокация аккаунта Instagram девушки показывает, что счастливые новоиспеченные муж и жена уехали в Доминиканскую республику в свадебное путешествие.
Многочисленные поклонники отыскали Лену, несмотря на то, что парочка скрывается от всех: из ЗАГСа есть только единственный снимок. Надо отметить, что ни на том фото, ни в последнем опубликованным видео фанаты разглядеть избранника Хроминой так и не смогли.
Но многие болельщики реалити-шоу заявляют, что Лена вернулась к бывшему парню Михаилу, с кем у неё были отношения ещё до телестройки.
Надо отметить, что супруг девушки весьма строгий человек. Перед полётом в Доминикану она в первый раз вышла с Михаилом в прямой эфир: влюблённые лежали в кровати и обсуждали будущее путешествие. Хромина упрашивала молодого человека позволить ей выпить чуточку спиртного, однако он этого сделать не разрешил.