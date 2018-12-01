Эмили Блант посетила кинопремьеру «Мэри Поппинс возвращается» в платье российского дизайнера

Одеяние Эмили Блант, воплотившей на экране няню-волшебницу, отличалось богатым декольте и пышными рукавами. Платье кинозвезды является частью коллекции Red Carpet. Фотокадрами с мероприятия селебрити поделилась в своём профиле в Instagram.Кинокартина появится в российском прокате 3 января наступающего года. В ней повествуется о времени через четверть столетия после событий, происходивших в первой ленте. Воспитанники Мэри Поппинс, естественно, уже взрослые, они уже успели завести семьи. Однажды у Майкла, младшего брата Джейн, умирает супруга, и в его жизнь снова возвращается его любимая няня, но теперь она займётся воспитанием его собственных детишек.