Операторы связи подают заявки на частоты для создания сетей 5G





По словам представителей комиссии, таким образом они планируют свести потребителей связи с операторами для возможности взаимовыгодного сотрудничества. В случае, если частное лицо видит возможность монетизации в данном виде связи, он может подать заявку и поспособствовать тому, чтобы выбранная им компания победила в аукционе. Как результат, им будут получены определенные преимущества в виде денежной суммы, или возможности иметь партнерские отношения, а также расширять зону влияния оператора.Поле проведения аукциона, будет выбран регион, в котором располагается компания-победитель. В случае, если проведение 5G возможно в рассматриваемой области, после проверочного срока в 120 дней оператору будет предоставлен доступ к частотному диапазону 25 ГГц.