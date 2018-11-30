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Операторы связи подают заявки на частоты для создания сетей 5G

Государственная комиссия по радиочастотам предлагает заинтересованным лицам отправлять заявки на внедрение связи 5G. Впрочем, принимать участие в самом аукционе на частоты могут лишь операторы связи.

Операторы связи подают заявки на частоты для создания сетей 5G

По словам представителей комиссии, таким образом они планируют свести потребителей связи с операторами для возможности взаимовыгодного сотрудничества. В случае, если частное лицо видит возможность монетизации в данном виде связи, он может подать заявку и поспособствовать тому, чтобы выбранная им компания победила в аукционе. Как результат, им будут получены определенные преимущества в виде денежной суммы, или возможности иметь партнерские отношения, а также расширять зону влияния оператора.

Поле проведения аукциона, будет выбран регион, в котором располагается компания-победитель. В случае, если проведение 5G возможно в рассматриваемой области, после проверочного срока в 120 дней оператору будет предоставлен доступ к частотному диапазону 25 ГГц.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:23

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