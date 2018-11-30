Учёные: Мадагаскарский метеорит является ровесником Солнечной системы





Образцы, как оказалось, имеют в своём составе в большей степени примитивные чёрные ферросплавы и миллиметровые гранулы из силикатных смесей. Именно это свойственно газопылевым облакам, которые опоясывали только-только появившееся Солнце, утверждают учёные.Падение метеорита, получившего наименование «Мадагаскарский», сопровождалось настолько громким звуком, что земля буквально сотряслась, отмечают очевидцы. Только чудом никто из местных жителей не пострадал.