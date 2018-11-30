Учёные: Мадагаскарский метеорит является ровесником Солнечной системы
Учёные предположили, что Мадагаскарский метеорит, упавший на крупном острове Индийского океана четырьмя месяцами ранее, является ровесником Солнечной системы. К данному выводу исследователи пришли после тщательного анализа образцов космического объекта.
Образцы, как оказалось, имеют в своём составе в большей степени примитивные чёрные ферросплавы и миллиметровые гранулы из силикатных смесей. Именно это свойственно газопылевым облакам, которые опоясывали только-только появившееся Солнце, утверждают учёные.
Падение метеорита, получившего наименование «Мадагаскарский», сопровождалось настолько громким звуком, что земля буквально сотряслась, отмечают очевидцы. Только чудом никто из местных жителей не пострадал.
Образцы, как оказалось, имеют в своём составе в большей степени примитивные чёрные ферросплавы и миллиметровые гранулы из силикатных смесей. Именно это свойственно газопылевым облакам, которые опоясывали только-только появившееся Солнце, утверждают учёные.
Падение метеорита, получившего наименование «Мадагаскарский», сопровождалось настолько громким звуком, что земля буквально сотряслась, отмечают очевидцы. Только чудом никто из местных жителей не пострадал.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:41