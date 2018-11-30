Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4 тысяч лампочек

На своей странице в социальной сети мужчина рассказал, что планировал поместить на салоне больше лампочек, но там уже элементарно не хватило места. Местные жители рассказывают, что часто на улице видят необычный новогодний седан. При этом, владелец машины просто бесцельно передвигает по городу и развлекает окружающих.