Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4 тысяч лампочек
Житель США из города Акоста (штат Калифорния) украсил свой автомобиль Nissan к новогодним праздникам разноцветной гирляндой. Украшение объединяет 4 тысячи лампочек.
На своей странице в социальной сети мужчина рассказал, что планировал поместить на салоне больше лампочек, но там уже элементарно не хватило места. Местные жители рассказывают, что часто на улице видят необычный новогодний седан. При этом, владелец машины просто бесцельно передвигает по городу и развлекает окружающих.
На своей странице в социальной сети мужчина рассказал, что планировал поместить на салоне больше лампочек, но там уже элементарно не хватило места. Местные жители рассказывают, что часто на улице видят необычный новогодний седан. При этом, владелец машины просто бесцельно передвигает по городу и развлекает окружающих.
В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:33