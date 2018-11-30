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Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на саммите G7 из-за провокации в Керченском проливе

Путин и Трамп не поздоровались на саммите G7 из-за провокации с украинскими моряками в Керченском проливе. С таким мнением выступил известный дипломат Василий Корчмарь, слова которого цитирует портал Life.ru.

Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на саммите G7 из-за провокации в Керченском проливе

Эксперт напомнил, что около двух недель назад во время встречи в Париже президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пожали руки и сидели напротив друг друга. Российский лидер даже похлопал главу Белого дома по плечу и показал поднятый вверх палец, символизирующий готовность встретиться и общаться на любой площадке.

Но в Буэнос-Айресе все пошло не так. Путин и Трамп прошли мимо друг друга, игнорируя всяческое знакомство, что не укрылось от глаз журналистов.


Корчмарь заявил, что главной причиной такого поведения стал инцидент в Керченском проливе, который случился непосредственно перед саммитом. Это подозрительное совпадение могло иметь своей целью срыв всяческих переговоров между Москвой и Вашингтоном, отметил дипломат.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:15

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