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Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский «засветил» в Instagram новую пассию

Певец Влад Соколовский, несколькими дням ране улетевший по работе в США, выложил в Instagram-разделе Stories видеозапись из Лос-Анджелеса. В конце ролика экс-супруг Риты Дакоты, развёвшийся с артисткой в этом сентябре, случайно или намеренно «засветил» новую пассию.

Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский «засветил» в Instagram новую пассию

Влад Соколовский собирается назад в Россию ближе к новогодним праздникам для того, чтобы принять участие в праздничных корпоративах, оплачиваемых по повышенным расценкам. Затем вокалист намерен снова улететь за океан. Сейчас он там с друзьями арендует роскошную виллу, которая насчитывает несколько спален, а рядом расположены джакузи и бассейн. Артист провёл для Instagram-аудитории целую экскурсию посредством опубликованной в Stories видеозаписи, показав различные комнаты внутри особняка, кухню, зал и санузел.

Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский «засветил» в Instagram новую пассию

Однако многих фолловеров более всего заинтересовала таинственная девушка, промелькнувшая в конце ролика, неожиданно выйдя на верхний ярус двора. Впрочем, отношения с новой пассией Влад Соколовский отказывается комментировать. Увидев избранницу, экс-супруг Риты Дакоты немедленно отвёл камеру, но запись всё же опубликовал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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