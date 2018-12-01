Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский «засветил» в Instagram новую пассию





Влад Соколовский собирается назад в Россию ближе к новогодним праздникам для того, чтобы принять участие в праздничных корпоративах, оплачиваемых по повышенным расценкам. Затем вокалист намерен снова улететь за океан. Сейчас он там с друзьями арендует роскошную виллу, которая насчитывает несколько спален, а рядом расположены джакузи и бассейн. Артист провёл для Instagram-аудитории целую экскурсию посредством опубликованной в Stories видеозаписи, показав различные комнаты внутри особняка, кухню, зал и санузел.Однако многих фолловеров более всего заинтересовала таинственная девушка, промелькнувшая в конце ролика, неожиданно выйдя на верхний ярус двора. Впрочем, отношения с новой пассией Влад Соколовский отказывается комментировать. Увидев избранницу, экс-супруг Риты Дакоты немедленно отвёл камеру, но запись всё же опубликовал.