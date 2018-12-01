Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу





Первая причина: в спарже, богатой на витамины и микроэлементы, эти полезные вещества сочетаются самым благоприятным образом. Регулярное употребление спаржи позволяет поддерживать иммунитет, предотвращая преждевременное старение.Второй причиной стал тот факт, что спаржа богата еще и на клетчатку, с помощью которой могут быть разрешены все проблемы с кишечно-желудочным трактом. Нормализуется перистальтика кишечника, обеспечивается полноценный метаболизм, что также влияет на поддержание стройности и красоты.Третье – в спарже имеется большое количество аспаргина, который нормализует кровяное давление и укрепляет сердечную мышцу.Четвертое – для сторонников здорового образа жизни спаржа является незаменимым диетическим продуктом. В 100 гр спаржи всего 20 калорий.Пятое: чтобы приготовить спаржу, нет необходимости стоять у плиты. Чтобы сварить, стушить или слегка поджарить этот овощ, потребуется всего 5-10 минут.