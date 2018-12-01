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Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу

Спаржа пользовалась популярностью с древних времен, и актуальные исследования только подтвердили ее пользу. Недавно врачи назвали пять весомых причин, чтобы любить этот овощ.

Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу

Первая причина: в спарже, богатой на витамины и микроэлементы, эти полезные вещества сочетаются самым благоприятным образом. Регулярное употребление спаржи позволяет поддерживать иммунитет, предотвращая преждевременное старение.

Второй причиной стал тот факт, что спаржа богата еще и на клетчатку, с помощью которой могут быть разрешены все проблемы с кишечно-желудочным трактом. Нормализуется перистальтика кишечника, обеспечивается полноценный метаболизм, что также влияет на поддержание стройности и красоты.

Третье – в спарже имеется большое количество аспаргина, который нормализует кровяное давление и укрепляет сердечную мышцу.

Врачи назвали пять весомых причин любить спаржу

Четвертое – для сторонников здорового образа жизни спаржа является незаменимым диетическим продуктом. В 100 гр спаржи всего 20 калорий.

Пятое: чтобы приготовить спаржу, нет необходимости стоять у плиты. Чтобы сварить, стушить или слегка поджарить этот овощ, потребуется всего 5-10 минут.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00

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